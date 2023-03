Luego de semanas en la que no se sabía nada de ella y tras enfrentar una crisis de salud a finales de enero, la cantante Anaís reapareció en sus redes sociales.

Aunque aclararon que no fue ella la que hizo la publicación en su cuenta oficial de Instagram, aseguraron que se encuentra mejorando.

“Para los que preguntan, Anais está bien. Está mejorando y se mantiene alejada de las redes sociales por un tiempo. Gracias a todos por el apoyo y el amor que le muestran. Sigan orando por ella y su familia. Dios bendiga’, lee un mensaje publicado en la mencionada red social acompañado de una foto.

Según se informó, son dos amigos de la cantante los que han estado dando actualizaciones sobre la ganadora de Objetivo Fama 2.

Fue uno de sus amigos, quien en redes sociales aparece bajo el nombre de karlosduran23, el que reveló que la cantante atravesaba por una crisis de slaud mental.

“Este videito lo grabé un día que estábamos en el patio de su casa, y la verdad que aun estando disfonica, admito que tenía la piden erizada. Extraño tanto mi @therealanais le pido a Dios que pase su mano y aclare todas esas tribulaciones qué hay en su mente, para que vuelva a ser la Anais de antes. Dios todo lo puede”, escribió en Instagran karlosduran23 junto al vídeo en el que la artista cantaba su éxito “Estoy con el y pienso en ti”.

Fue en los comentarios de la publicación donde múltiples personas comenzaron a preguntar sobre qué realmente le pasaba a la artista dado a que desde el 31 de enro estaban pidiendo oraciones por ella.

“Por favor, sigan rezando por ella. Dios los bendiga”, leía un story publicado en la cuenta de Instagram de la intérprete.

La publicación se produjo en momentos en que la ganadora de la segunda temporada de “Objetivo Fama”, en 2005, no se veía activa en la plataforma social, donde acostumbraba a conectarse con su audiencia con transmisiones en vivo.

“Qué podemos hacer por alguien que tiene problemas de salud mental y no se deja ayudar? Me gustaría saber su sugerencias”, le cuestionó karlosduran23 a una persona que preguntó que le pasaba a la cantante y por qué no la ayudaban.

Anteriormente Anaís había informado que enfrenta problemas de salud mental y su lucha contra el uso problemático de drogas.

Incluso, en julio del año pasado, Anaís se convirtió en noticia luego que la cantante publicara unas imágenes a sus redes sociales donde lucía irreconocible, lo que alarmó al público sobre su condición de salud.

Además, Anaís ha denunciado su atropellada relación con el comerciante colombiano-estadounidense, Rubén Brito, la cual se dio a conocer durante el reality show “Love & Hip Hop: New York” del canal estadounidense VH1.

Ambos comparten dos hijos de dicha relación, Diamong y King Brito.