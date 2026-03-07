De cara al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la cantante Ednita Nazario fue reconocida por su legado artístico, impacto cultural y contribución al empoderamiento femenino a través de la música con el PLAZA Women’s Award 2026.

La estrella boricua obtuvo ese honor en su pueblo natal, Ponce, durante una actividad que realizó el centro comercial Plaza del Caribe, donde se inauguró la exposición “Ednita Nazario: Voz, Fuerza y Mujer”. Dicha muestra, que incluye 10 trajes emblemáticos, una selección íntima de memorabilia, estará abierta al público en horario del centro comercial en el Atrio Central hasta el 15 de marzo.

“Para Plaza Del Caribe es profundamente significativo honrar a una artista nacida en Ponce, cuya voz ha trascendido generaciones y fronteras. Ednita representa la determinación, la evolución y la fuerza de la mujer puertorriqueña”, expresó Susana Santiago, directora de Mercadeo de Plaza Del Caribe, en declaraciones escritas. “Con esta exposición, y la entrega del PLAZA Women’s Award, celebramos no solo su carrera artística, sino su ejemplo de autenticidad y resiliencia”.

Ednita Nazario recibió el reconocimiento desde el centro comercial que tendrá una exposición dedicada a su carrera artística. ( Suministrada )

La exposición, que se realizó en conjunto con el Puerto Rican Fashion History Council (PRFHC), propone un recorrido visual y emocional por distintas etapas de su vida artística: la joven que soñó, la intérprete que conquistó grandes escenarios, la mujer que amó, que enfrentó desafíos y que convirtió cada emoción en canción.

“Esta muestra no solo celebra a una intérprete extraordinaria; celebra a una mujer que ha sabido sostener su voz con valentía y elegancia a lo largo del tiempo”, destacó Joseph Da’Ponte, presidente del PRFHC y curador de la exposición, en comunicado de prensa.

“Cada traje aquí expuesto es memoria viva de momentos que marcaron la historia de nuestra música y también la historia emocional de muchas mujeres”, apuntaló.