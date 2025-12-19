El chef Iván Clemente brilló una vez más al recibir un galardón de la Academia Iberoamericana de Gastronomía por su trabajo comunitario como director de la organización sin fines de lucro El Comedor de la Kennedy.

La Academia Puertorriqueña de Gastronomía (APUGA) dio a conocer que el puertorriqueño en una de las cinco figuras que recibieron los galardones máximos por dicha institución, destacándose por su labor culinaria destinada a erradicar la inseguridad alimentaria en la Isla. En el caso de Clemente, este se alzó con el galardón de “Gastronomía Solidaria”.

“Este galardón posiciona a Puerto Rico entre los grandes referentes de la gastronomía iberoamericana, junto a proyectos y figuras de renombre internacional, reafirmando que nuestra cocina es también una herramienta de impacto social y transformación comunitaria", sostuvo APUGA en un comunicado de prensa.

Los laureados que acompañaron al boricua fueron la Fundación Española de la Nutrición, quien recibió el premio de “Gastronomía Saludable”, el Grupo La Patarashca de Perú, que tuvo el premio de “Gastronomía Sostenible”, el chef español Bittor Arginzoniz con el galardón de “Gastronomía Satisfactoria”, y el chef brasileño Alex Atala, que se alzó con el reconocimiento de “Gastronomía Global”.

APUGA también reconoció a otros expertos culinarios puertorriqueños que se posicionaron como finalistas en las categorías iberoamericanas, como el restaurante Verde Mesa de Loyda Rosa junto a los chefs Gabriel Hernández y Ángel Lugo en “Gastronomía Saludable”; al chef Carlos Portela de Orujo Taller Gastronómico en “Gastronomía Satisfactoria”; y al chef Mario Pagán y el Mario Pagán Restaurant Group en “Gastronomía Global”.