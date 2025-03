Pamela Bach-Hasselhoff, actriz y ex pareja de David Hasselhoff, ha sido hallada sin vida en su hogar en Hollywood, Estados Unidos el miércoles 5 de marzo. Tenía 62 años y una larga trayectoria profesional.

Su muerte, rodeada de preguntas, ha dejado a muchos desconcertados. Esto es lo que se conoce hasta el momento.

Familia de Pamela Bach se pronuncia por su muerte

De acuerdo con medios internacionales, su familia había perdido contacto con ella durante días. Un hecho que los alarmó y ante ello decidieron comprobar su estado personalmente. Sin embargo, al llegar al hogar de la mujer encontraron su cuerpo sin vida.

PUBLICIDAD

En la foto, David Hasselhoff y Pamela Bach ( Tina Fineberg )

El aviso a los servicios de emergencia se dio alrededor de las 10 de la noche del miércoles, pero las autoridades confirmaron que era demasiado tarde para ayudarla.

David Hasselhoff, con quien estuvo casada entre 1989 y 2006, envió un sentido mensaje: “Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo en este momento tan difícil, pero pedimos privacidad mientras afrontamos esta pérdida”.

Al parecer, en el apartamento de Bach encontraron un arma de fuego. Sin embargo, para llegar a una conclusión de lo que pudo haber pasado se necesitan los resultados de las investigaciones pertinentes al respecto.

Por ahora, tanto sus seguidores, como amigos y familiares se mantienen a la expectativa de lo que pudo haber sucedido y más información sobre su inesperada muerte.

¿Quién era Pamela Bach?

Pamela fue una actriz estadounidense de ascendencia alemana, nació en 1963 y desde muy joven destaco en la industria de la actuación.

Recibió en Alemania el Premio Otto por ser una de las actrices favoritas de los adolescentes alemanes. Bach trabajó junto con su exesposo en la exitosa serie Baywatch y tuvo un papel recurrente interpretando a una psicóloga en la serie Sirens.

Algunos de sus trabajos son:

1992 - Baywatch

1994 - The Young and the Restless

1995 - Sirens

1998 - Viper

2011 - Celebrity Big Brother 2011