La reconocida actriz venezolana Alba Roversi, recordada por exitosas telenovelas latinoamericanas, decidió apostar por un cambio estético y someterse a una cirugía facial con la que busca rejuvenecer su apariencia y continuar activa en el mundo artístico.

A sus 64 años, la intérprete compartió con sus seguidores en redes sociales todo el proceso previo a la intervención, desde las consultas médicas hasta el momento en que entró al quirófano. Con su característico sentido del humor, aseguró que estaba emocionada por el resultado.

“Voy rumbo a conocer al que me pondrá de 45”, comentó antes de la operación.

Según explicó la propia actriz, la intervención incluyó una blefaroplastia, una cirugía de párpados que elimina el exceso de piel, grasa y músculo para rejuvenecer la mirada. Además, se sometió a un lifting facial para tensar zonas del rostro como la frente, las llamadas patas de gallo y el cuello, así como un pequeño levantamiento del labio.

El procedimiento duró cerca de tres horas y, aunque aún presenta inflamación propia de los primeros días de recuperación, el cambio ya es visible.

Tras compartir imágenes del antes y después, los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar. Muchos destacaron el resultado del procedimiento con mensajes como “te quitaron 30 años”, “quedaste hermosa” y “estás totalmente renovada”.

La actriz, conocida por protagonizar producciones como “Ligia Elena” y “Las González”, mantiene una comunidad de más de un millón de seguidores en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida personal y profesional.

Luego de la intervención, Roversi ya se prepara para regresar a los escenarios. Entre sus próximos proyectos se encuentra su participación en la obra teatral “Los monólogos de la vagina”, que presentará próximamente en la ciudad de Miami.

Con esta nueva etapa, la artista demuestra que continúa apostando por su carrera y por mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento.