El influencer británico Jordan James Parke, ampliamente conocido por sus múltiples procedimientos estéticos y su presencia en televisión, falleció el pasado 18 de febrero en el distrito financiero de Canary Wharf, en Londres. Tenía 34 años.

La Policía Metropolitana informó que acudió al lugar tras recibir una llamada del Servicio de Ambulancias de Londres que alertaba sobre un hombre inconsciente. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en la escena.

Las autoridades investigan las causas de la muerte y analizan si podría estar relacionada con un procedimiento cosmético reciente.

Como parte de la investigación, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario el 20 de febrero. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza mientras continúan las diligencias.

Parke había construido una identidad pública en torno a su transformación física, iniciada a los 19 años, y aseguró en entrevistas haber gastado más de 150,000 dólares en cirugías y tratamientos, entre ellos rinoplastias y rellenos faciales. Su caso atrajo atención internacional tras sus apariciones en el programa estadounidense Botched, donde buscó corregir intervenciones anteriores.

El año pasado también fue noticia en el Reino Unido tras ser arrestado en el marco de una investigación por la muerte de una mujer que se sometió a un procedimiento estético en una clínica vinculada a él. Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares del influencer expresaron en redes sociales su pesar y pidieron respeto en medio del proceso investigativo. La Policía mantiene abierta la pesquisa para determinar las circunstancias exactas de la muerte.