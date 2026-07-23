La cantante estadounidense Nivea, conocida por el éxito “Don’t Mess With My Man”, reveló que fue diagnosticada con leucemia a principios de este año y que actualmente recibe tratamiento para combatir la enfermedad.

La artista de 44 años dio a conocer la noticia durante una entrevista en el pódcast Cadillac Chronicles, donde habló por primera vez sobre el reto de salud que enfrenta.

"Me diagnosticaron leucemia a principios de este año y estoy muy agradecida con Dios. He estado recibiendo tratamiento y, hasta ahora, todo va muy bien. Espero que siga así“, expresó la cantante durante la conversación.

Nivea, madre de cuatro hijos, aseguró que el diagnóstico la llevó a replantearse sus prioridades y a valorar aún más cada momento.

PUBLICIDAD

"Estoy muy agradecida por la vida. Es un cliché decir que uno no sabe el día ni la hora, pero es cierto. Todo esto me ha ayudado a poner muchas cosas en perspectiva“, confesó.

La artista también explicó que ha decidido vivir con gratitud mientras continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

"Estoy haciendo las cosas que siempre he querido hacer. Volví de lleno a la música y estoy estudiando ingeniería de audio. Siempre quise aprender sobre grabación y mezcla, además de disfrutar el tiempo con mis hijos y aprovechar cada oportunidad que se presenta“, añadió.

Nivea alcanzó la fama a principios de la década de los 2000 con temas como “Don’t Mess With My Man” y “Laundromat”. A lo largo de su carrera ha publicado tres álbumes de estudio, siendo “Mirrors”, lanzado en 2019, el más reciente. En 2022 presentó el sencillo “Virginia” y también participó en el programa de citas “Queens Court”.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Se caracteriza por la producción excesiva de glóbulos blancos anormales, lo que dificulta que el organismo combata infecciones de manera efectiva.

Los especialistas señalan que el tratamiento varía según el tipo de leucemia y el estado de salud del paciente, e incluye opciones como quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia o trasplante de médula ósea.