MEMPHIS, Tennessee. La oficina del fiscal general de Tennessee dijo el martes que ha entregado su investigación sobre la venta fallida de la casa de Elvis Presley, Graceland, en una subasta de ejecución hipotecaria a las autoridades federales, informó un periódico.

El Commercial Appeal informó de que Amy Lannom Wilhite, portavoz del fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, dijo en un comunicado que la investigación sobre el intento de venta de ejecución hipotecaria de la atracción turística prominente “era un asunto más adecuado para la aplicación de la ley federal.”

“Confiamos en nuestros socios federales y sabemos que manejarán esto de manera apropiada”, decía el comunicado.

PUBLICIDAD

El martes no quedó claro qué autoridades federales iban a investigar. Wilhite no devolvió inmediatamente las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos solicitando la declaración.

Un portavoz del FBI en Memphis dijo que el FBI no hace comentarios sobre la posibilidad o probabilidad de investigaciones y declinó hacer más comentarios.

Skrmetti dijo el 23 de mayo que estaba investigando el intento de venta de Graceland, la antigua casa de Presley convertida en museo en Memphis, donde el Rey del Rock n’ Roll vivió antes de morir en 1977 a los 42 años.

El anuncio se produjo después de que la subasta propuesta fuera detenida por una orden judicial emitida por el canciller del condado de Shelby, JoeDae Jenkins, después de que Riley Keough, nieta de Presley, presentara una demanda alegando fraude.

Un aviso público para una venta de ejecución hipotecaria de la finca de 13 acres (5 hectáreas) publicado en mayo dijo que Promenade Trust, que controla el museo Graceland, debe 3.8 millones de dólares después de no pagar un préstamo de 2018. Keough, una actriz, heredó el fideicomiso y la propiedad de la casa después de la muerte de su madre, Lisa Marie Presley, el año pasado.

Naussany Investments and Private Lending dijo que Lisa Marie Presley había utilizado Graceland como garantía para el préstamo, según el aviso de venta de ejecución hipotecaria. La demanda de Keough alegó que Naussany presentó documentos fraudulentos sobre el préstamo en septiembre de 2023 y que Lisa Maria Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany.

PUBLICIDAD

Los documentos judiciales incluían direcciones de la empresa en Jacksonville, Florida, y Hollister, Missouri. Ambos eran para oficinas de correos, y una referencia de Kimberling City, Missouri, era para un apartado de correos. La empresa tampoco figura en las bases de datos estatales de sociedades registradas en Missouri o Florida.

Kimberly Philbrick, la notaria cuyo nombre figura en los documentos de Naussany, indicó que nunca conoció a Lisa Marie Presley ni notarizó ningún documento para ella, según la demanda de la sucesión. Jenkins, el juez, dijo que la declaración jurada de la notaria pone en duda “la autenticidad de la firma”.

Una búsqueda en los registros en línea de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera no mostró ningún registro de la empresa. Ningún representante de Naussany compareció ante el tribunal, aunque la empresa presentó una moción sin éxito negando las alegaciones de la demanda y oponiéndose a la petición de la sucesión de una orden judicial.

Una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press después de que el juez detuviera la venta dijo que Naussany no procedería porque un documento clave en el caso y el préstamo se registraron y obtuvieron en un estado diferente, lo que significa que “la acción legal tendría que ser presentada en múltiples estados”. La declaración, enviada desde una dirección de correo electrónico que figura en documentos judiciales, no especificaba el otro estado.

Un correo electrónico enviado el 25 de mayo a la AP desde la misma dirección decía en español que el intento de venta de la ejecución hipotecaria había sido realizado por una red de fraude nigeriana que tiene como objetivo a personas mayores y fallecidas en EE.UU. y utiliza Internet para robar dinero.

La demanda de Keough sigue activa. No se han fijado futuras vistas.

Graceland abrió sus puertas como museo y atracción turística en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Elvis Presley Enterprises es propietaria de un gran complejo de ocio temático frente al museo.