La cadena TelevisaUnivision estaría realizando una nueva ronda de recortes que habría alcanzado a la estación WLTV Univision 23, en Miami. Entre las figuras que habrían quedado fuera se encuentra el periodista cubano Ambrosio Hernández, uno de los presentadores más veteranos de la televisión en español del sur de Florida.

De acuerdo con información publicada por El Nuevo Herald y citada por People en Español, Hernández habría salido de la estación junto con la directora de noticias Yolanda “Yoly” Zugasti.

La noticia también fue reportada por Media Moves, que señaló que las salidas forman parte de una serie de despidos que estarían afectando a distintas estaciones de TelevisaUnivision.

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Más de cuatro décadas en los medios

Hernández cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo y comenzó su carrera en la radio antes de dar el salto a la televisión.

Su relación con Univision comenzó en la década de 1980. En 1987 llegó a Univision 23 como presentador del noticiero “5:30 en Punto” y posteriormente participó en espacios como “Noticias y Más” y “Al Mediodía”.

Más adelante pasó a Telemundo 51, donde permaneció durante aproximadamente 25 años como uno de los principales presentadores de noticias de la estación.

En 2015 regresó a Univision y volvió a convertirse en una de las principales caras de la información local en Miami. Durante esta segunda etapa estuvo al frente de Noticias 23 y del programa de entrevistas y análisis Al Punto Florida.

A lo largo de su carrera, el comunicador ha recibido ocho premios Emmy y ha cubierto acontecimientos de gran relevancia para la comunidad del sur de Florida.

¿Quién ocuparía su lugar?

Tras la salida de Hernández, Mario Vallejo asumiría provisionalmente la edición de las 6:00 p.m., aunque todavía no se habría definido si permanecerá de manera permanente en esa posición.

Ante las preguntas sobre los cambios y los posibles reemplazos, un portavoz de TelevisaUnivision indicó que la empresa se encuentra evaluando quiénes ocuparán las posiciones vacantes y que próximamente dará a conocer las decisiones.

Por ahora, Hernández no ha confirmado públicamente su salida ni se conocen detalles sobre sus próximos proyectos.

La noticia ocurre pocos días después de que el periodista fuera homenajeado por sus 40 años de trayectoria en televisión, reconocimiento en el que se destacó su extensa carrera y su cobertura de acontecimientos históricos.