El cantautor puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, anunció esta noche a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, que su primo hermano Julián falleció de una sobredosis.

“Esta madrugada perdí a mi primo hermano Julián, sangre de mi sangre. Siempre fue mi hermano mayor. Hice muchas cosas por primera vez con él. Estoy muy triste y el mundo es mucho menos sin él. Me acompañó durante toda mi vida, me acompañó durante los verdaderos comienzos de mi carrera, mucho antes que cualquier sello discográfico”, escribió Residente.

Un vídeo con una selección de fotos y pietaje en los que aparece René y su primo, acompañan el conmovedor escrito. El tema “Prepárame la cena”, de Calle 13, forma parte de la publicación.

PUBLICIDAD

“Este tema que suena se lo escribí a él cuando por primera vez me sentí solo en un cuarto de hotel. Esa vez experimenté lo solo que uno se puede sentir aunque estés rodeado de gente”, expresó René.

El artista contó que “toda la familia siempre batalló junto a él (Julián), pero esta condición pudo más que todos los abrazos que le dimos”.

Lee el escrito de Residente en su totalidad:

Esta madrugada perdí a mi primo hermano Julián, sangre de mi sangre. Siempre fue mi hermano mayor. Hice muchas cosas por primera vez con él. Estoy muy triste y el mundo es mucho menos sin el. Me acompañó durante toda mi vida, me acompañó durante los verdaderos comienzos de mi carrera, mucho antes que cualquier sello discográfico. Julian fue el primero en creer en mi. Por eso íbamos de caserío a caserío buscando estudios pa grabar. Quiero que sepan que sin él mi carrera no existiría porque juntos dimos esos primeros pasos, los más difíciles, los que nadie se atreve a dar. Julián murió por una sobredosis de droga. Batallamos juntos, toda la familia siempre batalló junto a él, pero esta condición pudo mas que todos los abrazos que le dimos. Este tema que suena se lo escribí a él cuando por primera vez me sentí solo en un cuarto de hotel. Esa vez experimenté lo solo que uno se puede sentir aunque estés rodeado de gente. Nunca perdí la esperanza aunque admito que siempre esperé este día. Al final siempre estuvimos todos listos con la cena para cuando regresara. No necesito que me llamen o me escriban. No me gusta publicar cosas como esta. Hago esto porque sé que a él le hubiera gustado que compartiera esto con ustedes.