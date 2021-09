El cantautor urbano puertorriqueño Residente reaccionó a las declaraciones que hiciera ayer J Balvin en las que llamó a otros reguetoneros a unirse a él y boicotear los Premios Latin Grammy que se celebrarán en noviembre.

Las expresiones del artista colombiano se dieron luego de conocerse este martes las nominaciones a esos premios, pues según él, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no los valora.

“Pa entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué genero estamos hablando?”, le cuestionó Residente a José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del reguetonero colombiano.

PUBLICIDAD

“Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nomina’o, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj*nes”, manifestó el boricua, luego de mencionar otros exponentes del género nominados este año al megáfono.

Towers, de 27 años, fue nominado en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por “Lyke Mike” y en las categorías “Mejor Canción Urbana” y “Mejor Interpretación Reggaetón” por su éxito “La curiosidad” junto a Jay Wheeler.

“Pa’ colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades, o sea, ¿tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artista a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, le increpó.

“Yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot. de seguro tenía hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

En el área de los comentarios, que en una hora sobrepasan los cientos, el artista colombiano le contestó a Residente de manera cortés con un simple “RESPETO TU OPINIÓN”.

Residente, J Balvin

Mira el contundente vídeo que Residente publicó en su cuenta de Instagram: