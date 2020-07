View this post on Instagram

explicando en “arroz y habichuelas” el intento disparatado por parte del gobierno de negarme el derecho al voto en mi país Puerto Rico. Esto no debe intimidar a todos aquellos ciudadanos que nunca han votado y quieren ser parte del proceso. Yo voy a votar en PR al igual que esa generación de jóvenes luchadores de la generación que No Se Deja. 🇵🇷✊