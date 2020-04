(The Associated Press)

El medio estadounidense Daily Mail publicó un nuevo audio que confirmaría que el actor Johnny Depp perdió parte de un dedo en un grave altercado que tuvo con su expareja Amber Heard en Australia.

“No encuentro el dedo. No soy capaz de encontrarlo”, decía el protagonista de “Pirates of the Caribbean” en el mencionado audio que viene generando distintas reacciones en redes sociales y que podría librar al actor del proceso judicial que hay en su contra.

Según reveló el medio especializado, el sonido refleja una fuerte pelea ocurrida el 8 de marzo de 2015, cuando las estrellas de Hollywood llevaban apenas un mes de casados.

Además, el mismo portal de noticias informó que en el altercado tuvieron que intervenir médicos, quienes afirmaron no encontrar la extremidad de Depp. “Mira toda esa sangre, qué horror”, se oye decir a la enfermera.

“Si yo me cortara la mano así, me iría al lavabo a lavarla”, especula otro médico que llegó al lugar de los hechos.

Finalmente, el dedo apareció cerca de un lavatorio. Lo guardaron en un sobre con hielo para intentar conservarlo.

Daily Mail compartió fotografías del preciso instante en que el actor fue intervenido.