La causa de muerte del actor Dennis Haskins, conocido por interpretar al director Richard Belding en la popular serie juvenil Saved by the Bell, fue revelada días después de su fallecimiento a los 75 años.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por TMZ y emitido por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, la causa inmediata de la muerte fue la enfermedad de Parkinson. El documento también señala otras condiciones de salud significativas, entre ellas síndrome del intestino irritable, depresión, hipertensión e hiperplasia prostática benigna.

Haskins murió el 27 de septiembre de 2026 en el Providence Saint Joseph Medical Center, en Burbank, California. Durante sus últimos años residió en un centro de vida asistida.

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Según declaraciones de su exesposa, Sarah Quinones, el actor había mantenido su diagnóstico de Parkinson en privado y, en los últimos años, incluso dejó de comunicarse con algunas personas cercanas para evitar que conocieran su situación de salud. El actor había decidido mantener fuera del ojo público los problemas médicos que enfrentaba.

Haskins alcanzó gran popularidad al interpretar al director Richard Belding, conocido como Mr. Belding, en la franquicia Saved by the Bell. Su primera aparición como el personaje ocurrió en Good Morning, Miss Bliss, en 1989, producción que posteriormente dio paso a Saved by the Bell.

El actor permaneció durante las cuatro temporadas de la serie original, emitida entre 1989 y 1993, y posteriormente retomó el personaje en Saved by the Bell: The New Class, que estuvo al aire hasta 2000.

El personaje se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la producción, particularmente por sus constantes intentos de mantener bajo control a Zack Morris y sus compañeros de la ficticia Bayside High.

Haskins volvió a interpretar a Belding en 2015, cuando varios integrantes del elenco original se reunieron para un sketch de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Tras conocerse su fallecimiento, varios de sus antiguos compañeros expresaron públicamente su pesar.

Mario Lopez, quien interpretó a A.C. Slater, recordó a Haskins como una persona divertida y muy cercana al elenco. También destacó su afición por el karaoke y su conexión con los seguidores de la serie.

Lark Voorhies, quien interpretó a Lisa Turtle, dijo que conocer a Haskins durante casi cuatro décadas había sido una de las grandes bendiciones de su vida y resaltó su carácter amable y leal.

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Su representante y amigo durante más de 20 años, Jay Schachter, también lamentó profundamente su muerte y destacó el cariño que Haskins sentía por sus seguidores.

“Todos querían al señor Belding y quienes conocimos a Dennis lo queríamos aún más”, expresó Schachter tras la muerte del actor.

Además de su papel en Saved by the Bell, Haskins tuvo participaciones en producciones como The Dukes of Hazzard, Mad Men, New Girl, Hot in Cleveland, It’s Always Sunny in Philadelphia, Victorious y A Million Ways to Die in the West.

Con su muerte, desaparece uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil de los años 90, recordado por varias generaciones como el estricto, pero querido, director de Bayside High.