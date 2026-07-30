Se dio a conocer el martes la causa de muerte de Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck.

La exmaestra y activista por los derechos civiles falleció a los 83 años el pasado 2 de junio tras ser diagnosticada de cáncer de páncreas en diciembre, según The Hollywood Reporter. De acuerdo con un obituario publicado por el medio, a Chris le dieron seis meses de vida tras el diagnóstico. La familia anunció su muerte el 24 de julio, según informó previamente la revista People.

Según el certificado de defunción obtenido por la revista PEOPLE, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras “visitaba la residencia de su hijo”.

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También padecía adenocarcinoma de páncreas, enfermedad que, según se indicó, también contribuyó a su fallecimiento. No se realizó autopsia.

Chris nació como Christopher Anne Boldt en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1942. Graduada de Harvard, ejerció como maestra de escuela pública durante 35 años antes de jubilarse en 2008.

A lo largo de su vida, también fue una activista comprometida con los derechos civiles e impartió clases de alfabetización en Mississippi como parte de la campaña Freedom Summer en 1964, según su obituario.

Estuvo casada con Timothy Affleck y tuvieron dos hijos, Ben, de 53 años, y Casey, de 50, en 1972 y 1975, respectivamente. Se divorciaron cuando Ben tenía unos 12 años.

Desde el principio, apoyó las carreras de actuación de sus hijos, e incluso ayudó a Ben a dar sus primeros pasos poniéndolo en contacto con la directora de casting Patty Collins, con quien compartió habitación en Harvard.

“Chris estaba debidamente orgullosa de los logros de sus descendientes”, decía la necrología, “pero se alegraba cuando cuestionaban, desafiaban o se enfrentaban con astucia a la autoridad”.

Le sobreviven sus dos hijos y sus cinco nietos: Indiana, de 22 años, Violet, de 20, Atticus, de 18, Fin, de 17, y Sam, de 12.