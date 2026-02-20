El rapero Lil Poppa, una de las nuevas promesas del hip hop en Estados Unidos, murió por suicidio el pasado miércoles, confirmó un oficial del estado de Georgia.

El jefe de la policía de Hapeville, Bruce Hedley, reveló a la revista de farándula TMZ que Janarious Mykel Wheeler, nombre del exponente oriundo de Jacksonville, Florida, tuvo un accidente de tránsito en una carretera de la ciudad, llevándolo a llamar a su manejador para preguntarle qué haría, a pesar que su vehículo todavía podía correr.

El oficial expuso que su representante le sugirió que se encontraran cerca de un estacionamiento de una conocida cadena de hoteles. El rapero llegó al lugar indicado, permaneció en su carro, y habló con el manejador por la ventanilla.

Aunque no se sabe exactamente de qué hablaron ambos, las autoridades indican que el joven alegadamente un arma de fuego, y se disparó en la cabeza.

Un oficial que trabajaba en el hotel llamó al sistema 9-1-1, y trasportaron al joven de 25 años al Hospital Grady, donde certificaron el fallecimiento.

Mientras tanto, el médico forense del condado de Fulton dictaminó posteriormente que se trataba de un suicidio; no se ha encontrado ninguna nota de suicidio.

Lil Poppa firmó con la empresa CMG en 2022, uniéndose al sello discográfico fundado por Yo Gotti, que incluye a artistas como GloRilla, MoneyBagg Yo, 42 Dugg, EST Gee y muchos más.

Poppa lanzó su último sencillo, “Out of Town Bae”, el 13 de febrero y tenía previsto actuar en el Fillmore de Nueva Orleans el 21 de marzo.

Como prevención, la Asociación de Psicología de Puerto Rico exhorta a lo siguiente:

-De conocer a alguien con ideas suicidas, ofrécele apoyo; escucha y permítele que hable; pregúntale qué puedes hacer por ella; ayúdale a conseguir ayuda profesional; evita la tentación de ofrecer consejos, contar tu propia historia o minimizar el evento; no entres en controversias, argumentos o sermones; no le dejes sola si está en medio de una crisis o en un riesgo inmediato de suicidio; llama al 9-1-1 o llévala a una sala de emergencia psiquiátrica inmediatamente.

-Si la crisis ocurre en el lugar de trabajo, informa de inmediato al supervisor y activa el protocolo de seguridad; en caso de agresión o intento suicida, llama al 9-1-1; acompaña a la persona afectada en todo momento; comunícate con Recursos Humanos y/o con el Coordinador del Programa de Ayuda al Empleado.

-Es importante que la persona afectada reciba la atención psicológica necesaria. Si tú tuvieras pensamientos suicidas, habla con alguien, dile a un profesional de la salud, visita a un psicólogo o psiquiatra, busca ayuda hoy. En una crisis, llama a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1.

-Más información: (787) 751-7100; www.asppr.net; Info@asppr.net