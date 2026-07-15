El actor neozelandés Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció a los 78 años a causa de complicaciones relacionadas con una neumonía, según revelaron personas cercanas al artista luego de que su familia anunciara su muerte esta semana.

La familia informó inicialmente que el fallecimiento fue “repentino e inesperado” y destacó que Neill murió rodeado de sus seres queridos en un hospital de Sídney, Australia. En ese momento no se había precisado la causa de la muerte, aunque sí aclararon que el actor permanecía libre de cáncer.

Posteriormente, la actriz Rima Te Wiata, quien compartió pantalla con Neill en Hunt for the Wilderpeople, reveló que el intérprete había sido diagnosticado recientemente con neumonía, enfermedad de la que finalmente no logró recuperarse.

PUBLICIDAD

A esto se sumó el testimonio de la periodista australiana Laura Tingle, expareja del actor, quien explicó que el sistema inmunológico de Neill estaba seriamente debilitado tras varios años de tratamientos contra distintos tipos de cáncer. Según Tingle, aunque el actor había vencido la enfermedad, su organismo quedó demasiado comprometido para superar una nueva infección.

Neill fue diagnosticado en 2022 con un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco común y agresivo de cáncer de la sangre. Después de someterse a quimioterapia, inmunoterapia y, más recientemente, a una terapia experimental con células CAR-T, anunció en abril de este año que estaba libre de cáncer.

Su muerte sorprendió tanto a familiares como a seguidores, ya que apenas unos meses antes había compartido públicamente la noticia de su recuperación y continuaba participando en actividades públicas.

Tras conocerse su fallecimiento, figuras de la industria del cine como Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum, Nicole Kidman y Bryce Dallas Howard rindieron homenaje al actor, destacando no solo su talento frente a las cámaras, sino también su calidez humana y sentido del humor.

Con una carrera de más de cinco décadas, Sam Neill dejó una huella en el cine con películas como Jurassic Park, The Piano, The Hunt for Red October y Event Horizon, consolidándose como uno de los actores más reconocidos y respetados de Nueva Zelanda.