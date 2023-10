Los amigos cercanos de Robin Williams compartieron detalles sobre la adicción del fallecido y revelaron cómo luchó contra el abuso de sustancias en las etapas iniciales de su carrera en los años 70 y 80.

Las revelaciones se produjeron en medio de la segunda temporada del programa “Dark Side of Comedy” de Vice TV, que profundiza en la vida de Williams a través de testimonios de amigos íntimos.

Allan Stephan, un amigo cercano y comediante, recordó que Williams no podía subirse a un escenario sin consumir. “Me dijo: ‘¿Conoces a alguien con algo de nieve? Tengo que seguir y no puedo seguir sin nieve’. Me senté y le dije: ‘Voy a ayudarte’. Me dijo: ‘¿Tienes nieve encima?’. Le respondí: ‘No, ¿estás loco? Eres Robin Williams’”, rememoró.

PUBLICIDAD

Mike Binder, otro amigo de Williams, compartió una historia similar sobre el consumo e drogas del actor. Recordó cómo la estrella de Hollywood, al enterarse de que había sustancias, tomó el paquete y luego regresó con él vacío en muy poco tiempo.

“Eran las 8:15 de la noche y yo le dije: ‘Robin, ¿te tomaste todo?’, a lo que me respondió: ‘Fue un accidente, lo siento’. Con las drogas era un monstruo”, expresó Binder.

Los problemas de Williams con las drogas y el alcohol, y los efectos en su salud mental, se hicieron evidentes durante su tiempo en la serie “Mork & Mindy”. El director Howard Storm describió cómo el actor llegaba al set de grabación completamente alterado, lo que afectó seriamente su trabajo en ese momento.

“Estaba afuera toda la noche y se intentaba levantar a todo el mundo en la ciudad”, escribió en la biografía “Robin”, del cronista del New York Times Dave Itzkoff.

Sin embargo, la vida de Williams cambió cuando John Belushi, también comediante y miembro de la banda The Blues Brothers, murió a causa de una sobredosis en 1982. La tragedia impactó profundamente al actor, quien dejó de consumir y comenzó su lucha contra las adicciones.

La noche anterior a la muerte de Belushi, Robin Williams había estado de fiesta con la estrella de TV en el Chateau Marmont de Los Ángeles, lugar en el que el músico y actor fue encontrado sin vida.

“Su muerte asustó a todo un grupo de gente del mundo del espectáculo y provocó un gran éxodo de las drogas. Y a mí me llegó el bebé. Sabía que no podía ser padre y llevar ese tipo de vida”, declaró el actor en su momento a la revista People.

El comediante permaneció sobrio durante dos décadas, pero en 2005 sufrió una recaída. Buscó tratamiento para su adicción en 2006 y nuevamente en julio de 2014. En este último año el actor fallece.

El actor también padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el pensamiento, la memoria y el movimiento. A pesar de sus luchas personales, Williams logró mantenerse sobrio durante la mayor parte de su vida y fue un exitoso actor y comediante hasta su trágica partida.