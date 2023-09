La reconocida modelo, actriz y presentadora de televisión argentina, Silvina Luna, falleció el 2 de septiembre debido a complicaciones médicas que aparentemente surgieron como resultado de una cirugía estética realizada en 2011. Se conocía que la famosa lidiaba con una insuficiencia renal aguda.

Fue el abogado de Luna, Fernando Burlando, quien confirmó su fallecimiento. La artista perdió la vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estuvo en espera de un trasplante de riñón durante dos meses y medio.

Tras la primicia, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su pesar por la pérdida: “Con profunda tristeza despedimos a nuestra colega Silvina Luna. Durante 25 años, desarrolló una destacada carrera como actriz, modelo y conductora. Extendemos nuestro apoyo a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”, escribieron en redes sociales.

Durante su hospitalización, algunos medios informaron que Luna experimentó mejorías temporales en su salud, pero posteriormente su estado se deterioró rápidamente.

Ahora, tras el trágico episodio que vivió, se revelaron detalles de la autopsia.

¿Qué dice la autopsia de Silvina Luna?

Cabe mencionar que, en su momento, los médicos informaron que los medicamentos dejaron de surtir efecto en el organismo de la presentadora.

En una entrevista con medios, el abogado proporcionó detalles adicionales, señalando que el cuerpo de Silvina estaba lleno de “material pesado y duro, como piedras”, que podría estar relacionado con la cirugía que se sometió para mejorar la apariencia de sus glúteos.

Se ha especulado que a la famosa le pudieron haber inyectado una sustancia llamada metacrilato, un polímero termoplástico que se utiliza para hacer la fabricación de prótesis óseas y dentales, aunque aún se requieren exámenes específicos para confirmar la presencia de este material, que aparentemente, se extendió a algunos de sus órganos.

“Le sacaron mucho material, en glúteos, en las piernas, se había depositado también en lo que es el hueco detrás de la rodilla... había mucho material. Nosotros suponemos es metacrilato, seguramente eso será motivo de pericia, esto también se ve reflejado en algunos órganos del Silvina”, dijo el licenciado a medios de comunicación.

La muerte de Silvina Luna generó polémica y llevó a algunos usuarios a hacer un llamado a las personas que recurren a cirugías plásticas para mejorar su apariencia física.

No es la primera vez que una artista muere por causas similares, y muchos lamentaron su fallecimiento en las redes sociales, pidiendo justicia y promoviendo la aceptación de uno mismo sin modificar el cuerpo.

“No lo puedo creer... cuánto dolor y sufrimiento pasó, ¡que se haga justicia por Silvina!”, “Justicia ya para que Silvina descanse en paz”, “Debemos querernos tal como somos, sin modificar nuestro cuerpo”, “Dios mío, pobrecita, los dolores que debe haber tenido”, se leyó en las redes.

¿Quién operó a Silvina?

El cirujano que la operó, Aníbal Lotocki, fue denunciado por Luna y otras celebridades, y posteriormente recibió condena en febrero de 2022 por “lesiones graves” a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral Criminal Nº 28, aunque la sentencia fue apelada.

El pasado 17 de agosto, otra celebridad argentina, el tertuliano de televisión Mariano Caprarola, quien también había sido operado por Lotocki, falleció con 48 años, tras haber desarrollado una insuficiencia real que lo llevó a la muerte.

En entrevista con la conductora Mirtha Legrand, Silvina Luna recordó la batalla que tuvo que librar luego de que se sometiera a dicha cirugía. Ahí apuntó que fue en 2013 cuando le detectaron el problema que prácticamente le arruinó la vida, pues se la vivió entre consultas médicas, tratamientos y hospitales.

“Me afectó muchas cosas, siento que me arruinó la vida, esto fue en 2010 la cirugía, me detectaron el problema en 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedio por día; el miedo de tener algo que no está bien en mi cuerpo, cualquier cosa que tengo lo relaciono directamente con eso, hay una angustia que me afectó a nivel psicológico”, expresó entonces.