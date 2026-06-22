Una semana después de la trágica muerte del cantautor Oliver Tree, su equipo confirmó que el artista ya fue trasladado a California, donde recibirá su descanso final.

La noticia fue anunciada el 21 de junio a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram del músico, fallecido el pasado 14 de junio a los 32 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil.

“Descansa en paz, Oliver Tree Nickell. Tu legado vivirá para siempre. Oliver está ahora de regreso en California, donde finalmente puede descansar”, expresó el equipo del artista en el mensaje compartido con sus seguidores.

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Además de informar sobre el traslado de sus restos, la publicación reveló uno de los últimos deseos que el cantante dejó plasmado en su testamento. Según explicaron sus colaboradores, Tree había preparado antes de su fallecimiento la creación de una fundación benéfica denominada Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses, iniciativa que buscará fomentar la creatividad y el arte.

“Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan difundirse en el mundo. Ese fue su último deseo”, señaló el comunicado.

El equipo también agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas desde la muerte del artista, destacando que el apoyo de los fanáticos ha servido de consuelo para sus familiares, amigos y colaboradores durante este difícil proceso.

Tree fue una de las seis personas que perdieron la vida en una colisión entre dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro. De acuerdo con CNN Brasil, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro informó que especialistas realizaron peritajes en la escena y permanecen a la espera de los resultados emitidos por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos. Asimismo, indicaron que los cuerpos de las víctimas fueron sometidos a exámenes forenses para confirmar oficialmente sus identidades.

Al momento de su fallecimiento, Oliver Tree se encontraba inmerso en una gira internacional para promocionar su más reciente álbum, Love You Madly Hate You Badly. Entre las próximas fechas programadas figuraba una presentación en Lisboa, Portugal, el 1 de julio, según la información publicada en su sitio web oficial.

La inesperada muerte del cantante ha generado una ola de reacciones entre seguidores y colegas de la industria musical, quienes han destacado su estilo único, creatividad artística y el impacto que dejó en la música contemporánea.