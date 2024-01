El actor Luke Perry, quien murió en marzo de 2019 a causa de un derrame cerebral, se llevó un secreto a la tumba: los detalles de su romance con Madonna.

La compañera de Luke en la serie “Beverly Hills 90210″, Tori Spelling, reveló recientemente que ambos famosos fueron pareja por un breve tiempo en la década de los 90.

Fue durante el podcast de Jennie Garth, Kelly en la mística historia, que la hija del creador del drama, Aaron Spelling, contó los detalles de esa relación que se rumoreó en esa época, pero nunca llegó a ser confirmada por ninguno.

“Nunca olvidaré el día que me llevó a su camerino y me contó lo de Madonna. Sentí que confiaba mucho en mí. Sentí que confiaba tanto en mí y me dije. ‘Oh, Dios mío, me está hablando de Madonna’”, reveló.

PUBLICIDAD

“Le dije: ‘Eres la persona más genial del mundo. Uno, porque eres Luke Perry, y dos, porque Madonna te quiere’. Hubo algo entre ellos, aunque fuese poco tiempo”, relató.

Incluso, Tori recordó que su amigo la invitó a escuchar un mensaje que “la reina del Pop” le dejó en un contestador automático.

Madonna y Luke estuvieron juntos en un evento de la Fundación para la Investigación del SIDA en el Hotel Beverly Wilshire en Los Ángeles.

Según medios internacionales, la estrella de la música lo invitó a ser el encargado de entregarle un premio, tras Elizabeth Taylor enfermarse de gripe y no poder hacerlo.