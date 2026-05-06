La familia de Cristóbal Berríos Dávila, conocido como “Mr. Blup”, informó detalles sobre las exequias del actor, productor y figura pionera de la televisión puertorriqueña, fallecido recientemente a los 92 años.

Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el martes 12 y miércoles 13 de mayo en Suchville Memorial, donde familiares, amistades y el público en general podrán acudir a presentar sus respetos.

El martes 12 de mayo, el velatorio se realizará de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Capilla Los Ángeles de Memorial Park. Posteriormente, a las 6:00 p.m., partirá la comitiva hacia la Parroquia San Ignacio de Loyola, donde se celebrará una misa a las 7:00 p.m.

Mientras, el miércoles 13 de mayo, el velatorio continuará de 8:00 a.m. a 11:15 a.m., seguido del sepelio a las 11:30 a.m.

La familia Berríos agradeció las muestras de cariño, oraciones y solidaridad recibidas durante este difícil momento.