El actor y modelo británico Jake Hall habría muerto a causa de una grave herida en el pecho provocada por un fragmento de cristal durante un incidente ocurrido en una villa vacacional en Mallorca, España, según publicó el tabloide británico The Sun citando fuentes cercanas a la investigación.

Las autoridades españolas continúan investigando la muerte del exintegrante del reality The Only Way Is Essex, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada del miércoles en una propiedad alquilada en Santa Margalida, al norte de Mallorca.

De acuerdo con el reporte, los investigadores creen que Hall sufrió varias heridas tras atravesar una puerta de cristal durante una fiesta en la residencia. Sin embargo, la lesión más severa habría sido una profunda herida en el tórax causada por los fragmentos de vidrio.

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“El daño en el pecho fue considerado por los equipos de emergencia como la herida más traumática y probablemente fatal”, indicó una fuente citada por el medio británico.

Según las primeras versiones recopiladas por la Policía, Hall había pasado la noche de fiesta junto a varias personas antes de regresar a la villa. Testigos aseguraron que el ambiente se tornó caótico y que el británico presuntamente se encontraba alterado.

Fuentes consultadas por The Sun señalaron que las autoridades manejan la hipótesis de que Hall pudo haber estado bajo los efectos del alcohol y otras sustancias al momento del incidente.

La Guardia Civil entrevistó a varias personas que se encontraban en la propiedad, entre ellas cuatro hombres y dos mujeres. Hasta ahora no se han realizado arrestos y las autoridades han indicado que, por el momento, nada apunta a un acto criminal.

Vecinos del área también aseguraron haber escuchado fuertes ruidos y golpes provenientes de la residencia horas antes de la llegada de la Policía.

La autopsia del modelo británico sería realizada en Palma, capital de Mallorca, aunque los resultados no serán divulgados públicamente.

Horas antes de su muerte, Hall publicó un mensaje en Instagram acompañado de imágenes artísticas y paisajes españoles. “La vida a veces es una basura, pero voy a intentar recordar las cosas buenas”, escribió.

El actor alcanzó fama en Reino Unido tras integrarse al elenco de The Only Way Is Essex en 2015. Posteriormente se dedicó a proyectos relacionados con la moda y el modelaje.

Hall deja una hija de siete años, fruto de su relación con la modelo y personalidad televisiva Misse Beqiri.