El actor y modelo británico Jake Hall, conocido por su participación en el reality show The Only Way Is Essex, fue hallado muerto en una villa vacacional en España tras una noche de fiesta, según informaron medios británicos y autoridades locales.

Hall, de 35 años, fue encontrado la mañana del miércoles en una residencia alquilada en Santa Margalida, en Mallorca, con graves heridas en la cabeza. De acuerdo con la principal hipótesis de las autoridades españolas, el exestrella de televisión habría sufrido un accidente fatal al impactar contra una puerta de cristal dentro de la propiedad.

La Guardia Civil investiga el caso y, aunque aún no se descarta ninguna posibilidad, las pesquisas apuntan a que las heridas mortales fueron causadas por fragmentos de vidrio. Hasta el momento no se han realizado arrestos.

PUBLICIDAD

Según fuentes cercanas a la investigación, Hall había salido de fiesta junto a varias personas durante la noche y luego continuaron la celebración en la casa donde se hospedaban. La Policía entrevistó a cuatro hombres y dos mujeres que estaban en la villa al momento de los hechos.

“Estamos investigando la posibilidad de que se trate de un trágico accidente, pero todavía es demasiado pronto para determinar exactamente qué ocurrió”, indicó una fuente policial citada por la prensa británica.

Las autoridades fueron alertadas alrededor de las 7:30 a.m. y al llegar encontraron el cuerpo del británico en medio de un charco de sangre. Se espera que la autopsia sea realizada en Palma, capital de Mallorca.

Hall había alcanzado notoriedad en Reino Unido tras integrarse en el elenco de The Only Way Is Essex en 2015. Más adelante desarrolló proyectos en la industria de la moda y también era conocido por su faceta como futbolista y modelo.

Horas antes de su muerte, publicó un mensaje en Instagram acompañado de imágenes artísticas y paisajes españoles. “La vida a veces es una basura, pero voy a intentar recordar las cosas buenas”, escribió en una publicación musicalizada con la canción “Beast of Burden” de The Rolling Stones.

Hall mantenía una relación intermitente desde 2016 con la modelo y personalidad televisiva Misse Beqiri, con quien tuvo una hija en 2017.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que está brindando asistencia a la familia del fallecido mientras continúa la investigación en España.