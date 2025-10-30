Un incidente de violencia doméstica ocurrido este miércoles colocó a Emily Estefan, hija de los reconocidos artistas Emilio y Gloria Estefan, en el centro de la atención mediática luego de que su pareja, Gemeny Hernández, fuera arrestada tras un altercado en su residencia.

De acuerdo con el informe policial, el enfrentamiento se originó a raíz de una disputa por un teléfono celular. Durante el forcejeo, se reportaron agresiones leves, lo que llevó a Emily a llamar al 9-1-1.

Al llegar las autoridades, procedieron al arresto de Hernández, de 31 años, conforme al protocolo de intervención en casos de violencia doméstica.

Tras una vista inicial, se fijó una fianza de $3,000, la cual fHernández prestó y fue liberada.

La detenida deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en la fecha que se le indique, mientras el caso continúa bajo evaluación judicial.

Según reportó Telemundo 51, durante la vista virtual previa a la liberación, Emily Estefan explicó que no fue su intención que su pareja terminara arrestada.

“Yo no quería que se la llevaran arrestada. Supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, declaró la también cantautora durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza a cargo del caso respondió que en este tipo de denuncias la ley requiere una detención obligatoria.

“Cuando se llama por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien”, señaló la magistrada.

Estefan reconoció el procedimiento policial, pero insistió en que no temía por su seguridad ni deseaba imponer medidas contra Hernández.

“Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero no tengo miedo. No quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelva a casa”, expresó.

Tras recibir asesoramiento legal de Jalyn Delancy, abogada del equipo jurídico de la familia Estefan, Hernández fue liberada.

Según Telemundo, la pareja ha decidido tomarse un tiempo y darse su espacio mientras el proceso legal sigue su curso.