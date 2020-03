El Rey Charlie, quien encabezó masivas marchas en motoras para pedir la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló y que luego rechazó repetir el movimiento contra la administración de Wanda Vázquez, colgó un vídeo en las redes sociales reaccionando al tema “Puesto pa’guerrial” en que el exponente del género urbano Bad Bunny alude a su “virazón”.

“Bad Bunny dice que soy un virao por no unirme a la protesta, pero virársele a Luian y Mambo King no deja que crezca su cuenta. Pendiente a lo que el otro hace y deja de hacer. No ronque de millonario si el porciento lo dividen entre 6... a mí tú no me engañas, lo que dices que le haces a las mujeres, es lo que pides que te hagan”, rapea el Rey Charlie en la tiraera contra Bad Bunny.

La lírica del “influencer” concluye con la mención de la modelo Natalia Rivera, quien despertó la atención de Bad Bunny por sus atributos físicos. “Voy a dejarlo ahí, aunque sé un par de cosas; usted nunca quiso a Natalia, usted quería a Francis Rosas”.

Más tarde, Rey Charlie colgó un nuevo mensaje en las redes sociales acompañado por una foto en la que aparece besando a un hombre. El influencer destacó que siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y hace referencia a sus preferencias sexuales. "Siempre he sido defensor de los derechos humanos y para defenderlos he tenido que vivirlo. No hablen sin saber, no repitan como el papa gallo y busquen información. Hoy día soy heterosexual, pero el día que tenga otra preferencia lo diré sin ningún problema porque siempre he sido real”, sostuvo.