El exreportero del noticiero “Primer Impacto” de Univisión, Ricardo Arambarri, lamentó la tragedia por la que atraviesa su natal Venezuela tras ser sacudido por dos terremotos el pasado jueves.

“Es muy lamentable lo que ha sucedido. A pesar de que llevo en EE.UU. más de cuatro décadas, a mí como venezolano de nacimiento, la tragedia del terremoto me afecta también. Perdí a una conocida cuyos restos todavía permanecen bajo los escombros; amigos míos también han perdido familiares”, manifestó Arambarri antes de denunciar la falta de sensibilidad de algunas personas que han aprovechado la ocasión para saquear propiedades.

“Lo triste es que en medio de los esfuerzos de los venezolanos por rescatar personas, mientras todavía esté abierta la oportunidad se ven al mismo tiempo los saqueos. Y tal vez de alguna manera se entienda que la gente esté robando por necesidad, pero cuando se ve a miembros de las fuerzas armadas de Venezuela participando en esos robos, eso ya es totalmente denigrante. Menos mal que todavía quedan personas decentes que son las que en estos momentos de necesidad se están entregando por completo al rescate. Y ojalá sean ellas mismas las que empiecen ahora la reconstrucción. Mis pensamientos están con ellos, con los sobrevivientes, con los que llevan la carga a cuestas”, sostuvo.

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En temas más positivos, Ricardo Arambarri reveló el nuevo giro profesional que ha tomado su vida tras su salida de Univisión.

“En estos momentos me encuentro muy entusiasmado trabajando como corredor de Bienes Raices. Esta industria siempre me ha gustado... Después de casi cuatro décadas en televisión, la transición no ha sido tan difícil porque lo que estoy haciendo, de cierta manera, es aprovechando la experiencia que tuve como periodista para indagar y llegar al trasfondo de las cosas, así el comprador o vendedor que esté trabajando conmigo tiene la información necesaria y puede tomar una decisión acertada”, aseguró.

Como corredor de Bienes Raíces, Arambarri ha encontrado un balance entre ganar dinero y ayudar a la gente con necesidad de conseguir una propiedad en el estado de la Florida.

“Mí objetivo principal, a parte de ganar dinero, porque hay cuentas que pagar, es poder ayudar a alguien a conseguir una vivienda. Eso me da mucha satisfacción, además de relacionarme y conocer diferentes personas y sus historias. Es como un seguimiento de mi carrera, porque estoy en contacto con público, pero sin la necesidad de estar metido en un canal de televisión 9 horas”, abundó.

El haber estado expuesto en la televisión por largos años como reportero le ha ayudado a relacionarse con sus clientes.

“Con los que le caía bien sí me ha ayudado, porque me conocían de antemano y generé en ellos credibilidad y confianza, sobre todo por la manera responsable y con sensibilidad con la que reseñé las noticias de los huracanes, la destrucción que dejaron a su paso, y lo difícil que se les hizo a las víctimas volver a ponerse en pie”, sostuvo.

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El comunicador venezolano reveló que nunca pensó que estaría dedicado a las Bienes Raíces.

“Nunca me visualicé trabajando en ‘real estate’, aunque siempre me encantó el tema de las finanzas personales. Me hubiese gustado haber tenido más conocimiento, pero en las escuelas que estudié no lo enseñaban”.

Ricardo Arambarrí está próximo a abrir un canal informativo de YouTube para orientar a la comunidad latina radicada en la Florida sobre finanzas personales y cómo ahorrar dinero.

“La información es completamente gratis, contrario a los bancos que hay que pagar por ese servicio”, indicó.

Las personas que deseen ver su programa por las redes pueden accesar a “Ricardo Arambarri cuida tu bolsillo”. Y los que deseen adquirir o vender una propiedad en la Florida pueden escribir a su correo electrónico ricarambarri@gmail.com.