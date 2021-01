Lo hemos visto con el pelo largo, corto, sin barba o con ella. Ahora el cantante Ricky Martin estrena un nuevo “look”, como se aprecia en una imagen que compartió en su cuenta de Facebook.

“When bored, bleach”, escribió el astro boricua acompañando la foto en la que se aprecia su barba clara.

Rápidamente los comentarios de su fanaticada no se hicieron esperar. “No, por favor, vuelve a tu cara suave”; “Te ves diferente... jajajajaja pero igual bien como siempre... te queremos y admiramos desde Cuba”; “Sos hermoso pero esa barba no me gusta”; “Nooooo.... Está bien el pintado pero te queda bien la barba oscura”; “Mañana tendencia.. ojo...”, son algunos de los cientos de comentarios que en cuestión de minutos han abarrotado la publicación.

Ricky Martin se encuentra en Puerto Rico desde hace varias semanas disfrutando de la playa y de momentos junto a su familia.

Y a ti, ¿te gusta el nuevo “look”?