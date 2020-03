El cantante Ricky Martin se unió a los múltiples esfuerzos humanitarios para controlar la pandemia de coronavirus Covid-19, en su caso para recaudar dinero a favor de la clase médica.

A través de un vídeo que colgó en la red social Instagram, el artista hace un llamado a sus colegas y seguidores a donar lo que puedan para la compra de mascarillas, uniformes, guantes y otros equipos de protección médica que en la actualidad escasean en distintas partes del mundo. Esta iniciativa la hace conjuntamente con las organizaciones Charity Stars y Project Hope.

“Estoy un poco obsesionado y preocupado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, donde desafortunadamente no tienen equipos, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas, y con esta alianza que estoy haciendo con Charity Stars y Project Hope, vamos a poder llevar todo este equipo a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo”, establece en el vídeo grabado desde su residencia en California.

”Yo voy a donar definitivamente y voy a llamar a todos mis amigos que me ayudaron en proyectos e iniciativas pasadas para que llenemos las redes sociales con este mensaje”, puntualizó.

La iniciativa exhorta a donar a través del portal www.CharityStars.com/HelpFromHome, además de compartir el llamado en las redes sociales junto con las etiquetas #helpfromhome y #ayudadesdecasa.