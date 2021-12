El próximo 24 de diciembre el artista Ricky Martin llega a la doble peseta, ¡los 50 años!

Para celebrarlo, el cantante, actor y filántropo puertorriqueño invita a una fiesta muy particular. Se trata de una fiesta virtual para cuatro personas y para participar, las personas deben hacer una donación de $10 en adelante y así acumular las posibilidades de ganar el encuentro con el intérprete del pop latino.

“Ya es mi cumpleaños esta semana. Es un cumpleaños bien importante y yo lo quiero celebrar en grande, desde ahora hasta el año nuevo. Reunámonos entonces para una celebración de cumpleaños virtual y privada… Solo tú, tres de tus amigos más cercanos, y yo”, es parte de la invitación que hace Ricky Martin.

Las donaciones se realizan a través del portal Charity Stars. Una persona que done $10 tendrá 100 posibilidades de ganar, mientras que una que done $50 tendrá 1,000 posibilidades, y así sucesivamente. La persona ganadora se anunciará el 7 de febrero, y no solo tendrá la celebración privada-virtual con él, sino también cuatro pases para alguno de sus próximos conciertos y mercancía autografiada de su fundación.

El dinero acumulado irá dirigido a las distintas iniciativas de educación, prevención e impacto comunitario que realiza la Fundación Ricky Martin, cuya misión es erradicar la trata humana en Puerto Rico como en el resto del mundo.

“El mejor regalo es unirnos e impactar las vidas de las familias que más lo necesitan”, exhortó.