Ricky Martin se volvió viral en las últimas horas con motivo de una entrevista exclusiva que brindó junto a su colega Enrique Iglesias al periodista David Valadez, para el programa de la cadena Univisión, El gordo y la flaca.

Los músicos estaban promocionando el inicio de su gira norteamericana -de la que también forma parte Sebastián Yatra- en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, pero no fueron las declaraciones de Ricky lo que llamaron la atención de las redes sino su look.

Ricky Martin fue a la misma clínica que Zac Efron??? pic.twitter.com/g6RL9NBS5F — La apocalipsis existe... 🌈💛 (@TrollaLiberal) September 27, 2021

Si bien el cambio de color en su cabello (ahora está más rubio que lo habitual) era muy notorio, en Twitter los memes hicieron hincapié en un posible retoque estético del artista de 49 años.

“¿Cuándo fue que Ricky Martin se volcó a querer parecerse a Carlos Vives?”, “Ricky Martin mutando en Fernando Burlando es increíble”, “Mickey Rourke se metió en el cuerpo de Ricky Martin”, fueron tan solo algunos de los comentarios que acompañaron los memes que volvieron al cantante tendencia en la red social del pajarito, donde también lo compararon con el actor Zac Efron.

A pesar del revuelo que generó su nuevo aspecto, Martin no se hizo eco de la “controversia” y decidió seguir promocionando la gira que lo reunió con sus colegas.

“Qué buena fiesta la de anoche. Esta gira no se la pueden perder. Gran producción. Tengo que agradecer a las 120 personas que trabajan largas horas para montar este espectáculo, dentro y fuera del escenario. Ingenieros de iluminación, ingeniero de sonido, técnicos, electricistas, aparejadores. A todes, muchas gracias. Este es sólo el comienzo. Nos vemos esta semana en Chicago, Boston, Toronto, Montreal, siguen ustedes”, escribió Martin hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde comparte postales de la gira que recién está comenzando.

En otra charla que protagonizó Martin, en este caso con Yatra incluido, vía Zoom, y sin periodistas, el cantante quiso saber por qué esta gira es tan importante para Iglesias, por lo cual su colega se explayó sobre su deseo de dejar de grabar álbumes. “Claramente el título Final [de su inminente disco] tiene muchos significados. Les estoy tratando de decir que podría ser mi último álbum”, dijo el músico en el live stream que realizó con sus compañeros de gira.

Ricky Martin mutando en Fernando Burlando es increíble. pic.twitter.com/n3LHyg5EA7 — Gonza 💚 (@gonzamartinez20) September 27, 2021

“Estoy en ese momento de mi vida, en un capítulo de mi vida, en que creo que es el tiempo adecuado de parar”, expresó, y añadió: “Nunca voy a dejar de hacer música, nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo voy a hacer de una forma diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que ser en un paquete como álbum. No tengo la velocidad que tú tienes, Sebastián, para escribir una canción y ese mismo día grabar el video. Desearía ser tan rápido”, bromeó el artista español. “Esta gira va a ser importante para mí compartirla con vosotros”, dijo Iglesias. “Creo que vamos a divertirnos, la vamos a pasar súper y creo que los fans la van a disfrutar. Es un evento que va a ser súper especial para nosotros y para los fans”, remarcó.

Mikey Rourke se metió en el cuerpo de Ricky Martin, tan rápidamente, que ni la vimos venir. pic.twitter.com/1OW424vOmt — 🅼🅸🆁🅰🅽🅳🅰 🆅. ♐ (@MirandaV14Ok) September 27, 2021

El “Enrique Iglesias & Ricky Martin Tour” se suspendió en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y finalmente comenzó el 25 de septiembre de este año, con Yatra como telonero, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Martin dio la entrevista que tanto furor causó. El tour terminará el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California, excepto que se sumen nuevas fechas debido al éxito de las presentaciones.