La confirmación ayer de la muerte de la joven Rosimar Rodríguez levantó innumerables reacciones de tristeza e indignación en las redes sociales, coincidiendo además en un llamado para que no sigan muriendo mujeres a causa de la violencia.

Las circunstancias de la muerte de Rodríguez (1999-2020) no han sido divulgadas, no obstante, el Instituto de Ciencias Forenses certificó que no se trató de una muerte natural.

La clase artística puertorriqueña no se ha quedado callada ante el reclamo del cese a la violencia y a que se declare un Estado de Emergencia ante el aumento de víctimas.

El cantante Ricky Martin afirmó esta mañana en Twitter: “Ni Rosimar ni ninguna, ¡basta de violencia hacia las mujeres! El Gobierno de Puerto Rico tiene que poner oído en tierra y declarar un #EstadoDeEmergenciaYa para levantar una conciencia y acción urgente frente a esta tragedia social”.

El cantautor Tommy Torres, igualmente, estableció que las muertes violentas de mujeres es “la verdadera pandemia”.

El intérprete urbano Wisin resaltó a las mujeres como “nuestra fuerza, nuestra fuente de vida, nuestro todo”, como parte de su exhortación a que vivan en paz y se les haga justicia.

Las cantantes Kany García y Ednita Nazario, dos grandes voces femeninas en las cultura popular puertorriqueña, no guardaron silencio. Kany publicó múltiples ilustraciones en torno a la muerte de Rodríguez al ritmo de su tema “Se portaba mal”, el cual aborda la violencia de género.

Ednita, asimismo, colgó en sus redes una imagen floreada con el nombre de Rosimar pidiendo que no haya “ni una mas asesinada, desaparecida, abusada, golpeada, ignorada”. Declaró que “es una emergencia, es urgente e indispensable que se atienda la otra pandemia: la del abuso”.

El actor Jorge Castro, padre de dos niñas, opinó que es tiempo de quitarles a las mujeres la responsabilidad de protegerse ellas para no ser un un víctima más, y en su lugar, reenfocar las acciones hacia los victimarios.

“Enfoquémonos en educar al potencial agresor. Solo así lograremos un cambio”, puntualizó.

Creo que es hora de cambiar la educación enfocada solo en la víctima. Poner en las mujeres la responsabilidad de no ser una víctima mas, también es una forma de violencia de parte del estado. Enfoquémonos en educar al potencial agresor. Solo así logramos un cambio permanente. pic.twitter.com/P5Wvl8VV2N — Jorge Castro (@berengeno_) September 29, 2020

El cuerpo de Rodríguez fue encontrado el pasado domingo en Dorado tras haber desaparecido del frente de su hogar en Toa Baja el pasado 17 de septiembre.