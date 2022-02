( The Associated Press )

A unos días de cumplir 34 años, Rihanna posó frente a la prensa y lució su pancita de embarazada junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky en un evento de promoción de sus marcas de maquillaje Fenty Beauty y Fenty Skin en Los Ángeles.

Sonrientes fue como la pareja posó y se dejó fotografiar luego de que hace unos días, en un paseo en un Nueva York la cantante se dejara ver embarazada.

Rihanna attends Fenty Beauty and Fenty Skin photocall in Los Angeles pic.twitter.com/DOrf9PEUlR — ℛ (@rihnavvy) February 12, 2022

La intérprete de “Love on the Brain” se mostró orgullosa y feliz con su pancita de embarazo, la cual presumió con un look de flecos horizontales.

A finales de enero la intérprete de “Diamonds” y empresaria de modas presumió su pancita con una larga chaqueta rosada que llevaba abierta al frente, un modelo antiguo de Chanel, que combinó con jeans rotos mientras su novio caminaba a su lado en Harlem, el barrio de A$AP.

En una fotografía los dos iban tomados de la mano mientras sonreían, en otra él la besó en la frente. La barriguita de Rihanna estaba adornada con un largo collar de joyas.

Rihanna habló sobre maternidad en su quinto Baile Diamond en Nueva York en 2019:

“Soy una mujer negra, vengo de una mujer negra que vino de una mujer negra, que vino de una mujer negra y daré a luz a una mujer negra. Es lógico. Esa soy quien soy. Es el núcleo de quién soy en espíritu y en ADN”.

Después de meses de versiones sobre su relación, los dos transformaron su vieja amistad en un romance durante la pandemia. En una entrevista con la revista GQ de mayo de 2019, A$AP llamó a Rihanna “mi dama” y “el amor de mi vida”.

De la relación el rapero de “PMW” habló sobre sus viajes en el verano anterior en un autobús de gira rentado y cómo la experiencia cimentó su vínculo.

El rapero también habló sobre tener hijos en el futuro diciéndole a GQ: “Si eso está en mi destino, absolutamente ... creo que seré un padre increíble, destacado y en general maravilloso. Tendré un hijo muy inteligente”.