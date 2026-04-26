Rihanna rompió el protocolo vivió un momento divertido cuando un fotógrafo le pidió una foto juntos, a lo que ella accedió sin dudar.

El hombre, que decidió romper el protocolo habitual en este tipo de eventos, posó sonriente con la artista; no obstante, su acción provocó que otras personas presentes, entre ellos sus colegas, se acercaran de inmediato a Rihanna, quien sonrió ante lo sucedido.

El episodio tuvo lugar durante un evento de Fenty Beauty en India, al que acudió la intérprete, quien lució un vestido color negro. La actitud de la cantante fue aplaudida por ser considerada un gesto de sencillez y cercanía hacia el fotógrafo, quien aprovechó la oportunidad para tener un recuerdo con ella.

PUBLICIDAD

la manera que rihanna dejó a un fotógrafo que se tomara fotos con ella y después se le fueron todos en avalacha 😭 pic.twitter.com/tp4l0pB4Xx — ؘjuandi (@poxelse) April 24, 2026

Hace unos días, la artista de 38 años, mamá de tres hijos junto al rapero A$AP Rocky, lució en redes parte su nueva colección de lencería, subtituló las fotos con “verano salvaje en preparación”.

¿Qué es Fenty Beauty, la marcha de Rihanna?

Fenty Beauty fue lanzada por Rihanna en 2017, es mucho más que una marca de maquillaje, es considerada un movimiento que transformó la industria de la belleza hacia la inclusión total.

Entre lo que se destaca de esta marca, está: