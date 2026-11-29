Rob Lowe había viajado al Festival de Cannes para presentar Bad Influence cuando le avisaron que era la noticia del día: si bien tenía una película que promocionar, todos querían preguntarle por la filtración de un video íntimo que había grabado en Atlanta en 1988. Por consejo de sus asesores, guardó silencio. Después se encerró en su casa. “Mientras todo empezaba a estallar a mi alrededor, me atrincheré”, explicó.

A los 62 años, el actor volvió sobre aquel episodio en Rob Lowe: El marginado, un documental estrenado en Netflix. El filme combina material de archivo con entrevistas a Lowe y a su círculo más cercano. Entre las revelaciones figuran el escándalo del video prohibido, sus amoríos, el comienzo de su relación con Sheryl Berkoff, la llamada que lo llevó a pedir ayuda por su consumo de alcohol y drogas y la noche en que descubrió que Francis Ford Coppola recortó su participación y la de Tom Cruise en Los marginados (1983).

PUBLICIDAD

El video sexual

Lowe tenía 24 años cuando conoció en una discoteca de Atlanta a las dos jóvenes que aparecían en el video sexual. Una de ellas tenía 16. En el filme, el actor sostiene que el local exigía que los clientes tuvieran al menos 21 años y que a él mismo le habían pedido que mostrara su documento. “No tenía idea de que una de las chicas era menor de edad”, dijo en el documental. También aseguró que le robaron la cinta y que le pidieron dinero para evitar que saliera a la luz. La familia de la adolescente y Lowe llegaron a un acuerdo extrajudicial. El actor no enfrentó cargos penales.

Mucho antes de casarse con Sheryl Berkoff, Rob Lowe vivió su primer noviazgo serio con Melissa Gilbert, la actriz que se hizo famosa al interpretar a Laura Ingalls en La familia Ingalls. En el documental, Lowe recuerda que la relación atravesaba continuas idas y vueltas cuando comenzó a filmar The Hotel New Hampshire junto a Jodie Foster y Nastassja Kinski, y reconoció que en ese entonces quiso involucrarse con esta última.

Demi Moore, quien salió con Lowe después de que ambos trabajaran en El primer año del resto de nuestras vidas (1985), recordó que en ese entonces él parecía estar siempre dispuesto a una nueva aventura. Gwyneth Paltrow, en cambio, no pudo más que reírse al recordar el efecto que Lowe tenía en quienes lo rodeaban: “Que conste que yo nunca me acosté con Rob Lowe”, aclaró, y remató con gracia: “Porque él se acostó con todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Cuando Lowe invitó a Sheryl Berkoff, su actual compañera de vida, a acompañarlo en una gira de prensa, ella creyó que se trataba de una oferta de trabajo. Era maquilladora y en ese momento salía con Keanu Reeves. El actor prolongó el viaje para que pudieran pasar unos días juntos. “Cuando volví a casa y tuve que enfrentar la realidad, le conté a mi novio que había estado con Rob”, confesó Berkoff. Así terminó su relación con Reeves y comenzó su romance oficialmente con Lowe.

El primer obstáculo llegó cuando él volvió a tomar alcohol y a consumir cocaína. El actor recuerda hasta qué punto había naturalizado el consumo: en los partidos de los Lakers llegaba a meterse en un cuarto de limpieza para inhalar cocaína, “y todo el mundo lo sabía”, contó. Una noche, mientras todavía estaba con Berkoff, tomó un trago, salió a buscar cocaína y terminó detrás de otra mujer. “Para mí era matemático”, reconoció sobre esa etapa de su vida.

El episodio que finalmente lo llevó a buscar ayuda fue una llamada que dejó pasar. Su madre intentaba avisarle que su abuelo había sufrido un infarto pero él no contestó por seguir tomando.

Para entonces, guardaba en su billetera la tarjeta de un especialista en adicciones, y tras lo sucedido, la sacó: “Hice la llamada y a la mañana siguiente estaba en un avión rumbo a rehabilitación”. Berkoff fue la única persona que lo visitó durante el tratamiento. Se comprometieron luego de un año de sobriedad, se casaron en 1991 y tuvieron dos hijos.

Otro tema que aborda en el documental es la decepción que sintió al enterarse, en la proyección de cine, que en la película que lo lanzó a la fama, Los marginados, en la que interpretaba a Sodapop Curtis, Coppola había recortado más de lo que podía esperar su participación. “La primera vez que la vi tuve ganas de llorar”, recordó. Más de cuatro décadas después, reconoció que ese episodio dejó una huella profunda en él: “Nunca lo superé del todo”.