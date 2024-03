El corillo vuelve a ser corillo. El creador de personajes de radio Robert “Fantacuca” reveló que la cadena Spanish Broadcasting System (SBS) lo liberó de su contrato, lo que se le permite unirse a quienes fueron sus compañeros en el terminado espacio “Molusco y Los Reyes de la Punta”.

Fantacuca compartió el desenlace de su situación laboral con la emisora Mega en una conversación con Jorge Pabón “Molusco” en Molusco TV.

“Sí, (SBS) me dio el release; no van a actuar en contra mía, que es algo que le agradezco”, expresó el intérprete de “Yoyo Ferrán”, “Moncho”, “Junito Perse” y “Ministro Fede”.

Indicó que logró que la empresa aceptara que él no deseaba continuar con la estación tras la conclusión del programa “Molusco y Los Reyes de la Punta” el pasado 14 de febrero, luego que los talentos Molusco, Pamela Noa y Alí Warrington no lograran unos acuerdos para sus contratos.

“Si estamos en grupo, pues estamos en grupo hasta el final de los días, y gracias a Dios, ellos aceptaron. Me aceptaron ese pensar, me lo respetaron”, dijo, quien inicialmente entendió que su contrato vencía el próximo 31 de marzo, no obstante tenía vigencia por un tiempo adicional. “Si mi grupo no está, yo tampoco puedo estar”, reiteró.

Fantacuca, quien mencionó que SBS le ofreció el doble de su salario actual para que se quedara, debe cumplir con una cláusula de non compete o no competencia por tres meses y al término de ese tiempo podrá hacer lo que desee en términos de trabajo.

Entre otras cosas, dejó saber que aún no lo interesa ser figura principal de un programa de radio ni se veía integrándose a otros los espacios de la cadena radial.

Molusco, por su parte, aprovechó el encuentro para asegurar que no le pidió a su compañera que saliera de la emisora.

Fantacuca, finalmente, respondió con un rotundo “claro”, cuando el locutor y productor le preguntó si quería ser parte del espacio “El refugio”, el cual surgió en la plataforma Molusco TV “en lo que” más adelante se conoce el verdadero plan de este grupo de talentos tras salir de la radio.