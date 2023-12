( The Associated Press )

El actor Keanu Reeves vivió un hecho de inseguridad en su residencia de Hollywood Hills la semana pasada. Según el diario estadounidense New York Post, los ladrones enmascarados ingresaron a la propiedad y se llevaron un arma de fuego que cuesta $7 millones.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió una llamada anónima sobre una persona sospechosa que entró a la casa el miércoles alrededor de las 19:00 horas (7:00 p.m.). Después, volvió a ocurrir la misma situación a las 1:00 de la madrugada del jueves, en donde las cámaras de seguridad registraron varios hombres con la cara tapada, quienes rompieron una ventana y luego accedieron, pero Reeves estaba ausente, según informó TMZ.

Los investigadores estudiaron los videos registrados de la vivienda y las cámaras de seguridad para encontrar huellas del robo. Los ladrones fueron capturados por los instrumentos de seguridad y aún no se confirmó si se robaron algo más, más allá de la valiosa arma.

Más robos en la propiedad de Keanu Reeves

Esta no es la primera vez que el actor es protagonista de The Matrix sufre un asalto en su casa debido a que en 2014, dos intrusos quisieron entrar a su propiedad de forma continua. Según TMZ, ese año una mujer accedió a la mansión mientras que Reeves descansaba y fue hallada dormida en una silla de su biblioteca. Él se levantó y habló con la extraña antes de llamar a los agentes policiales.

La segunda persona que ingresó al inmueble, fue también una mujer. La puerta no estaba trabada, el actor no se hallaba en su casa y luego fueron llevadas por la policía para realizarles pruebas psicológicas. Antes de este año, Reeves y su pareja, Alexandra Grant, obtuvieron una restricción temporal contra un hombre que decía ser pariente del actor.

Cómo es la casa de Keanu Reeves

Reeves compró esta mansión por $5.6 millones, sin embargo, está tazada en $7 millones. La propiedad cuenta con una extensión de 5,000 pies cuadrados repartidos en una sola planta con dos habitaciones, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. A su vez, tiene una terraza, piscina y más lugares para relajarse. Incluso, se puede observar Los Ángeles.

Además, la residencia la llamó “La Fortaleza” debido al muro que tiene en su parte frontal y de ese modo evita que sea visto por la prensa. De acuerdo al portal de noticias Quiero.news, Reeves determina su mansión como un espacio donde hay “tranquilidad” y aseguró que es “increíble tenerla”. Incluso, el canadiense vive cerca de grandes actores como Calvin Klein y Leonardo DiCaprio. Es una de las propiedades más lujosas de la zona.

La estrella de Hollywood obtuvo el éxito en sus actuaciones en las siguientes películas: Speed, (1994), donde hizo el papel de policía de Los Ángeles. Aunque, su actuación más destacada fue en Neo en The Matrix (1999), junto con sus secuelas The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003).