Con mucha emoción, Maripily Rivera anunció hoy que Rodrigo Romeh y Alfredo Adames seguirán dándolo todo en la exitosa obra “La Casa de Maripily: Se vale to”, que brincará el charco esta semana con una función única en Florida.

La ganadora de la cuarta edición de “La casa de los famosos” compartió que, tras sus seis puestas en escena en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, tanto el primer finalista del “reality show” de Telemundo como el actor se unirán a su próxima presentación en el estado sureño el próximo sábado, 17 de agosto, en The Osceola Performing Arts Center en la ciudad de Kissimmee.

“La Casa de Maripily: Se Vale To” ha capturado la atención del público con su trama dinámica y su elenco estelar. La participación de Romeh y Adames son esperadas y a esto le unimos al actor Paulo Quevedo ex integrante también de la Casa de los Famosos. Me encantan que estos tres hombres con quienes me llevo espectacular puedan unirse para estas fechas en Orlando, Puerto Rico y Nueva York”, dijo Maripily, en declaraciones escritas.

Las próximas funciones de la obra se llevarán a cabo el 24 y 25 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Caguas, y el 31 de agosto en Nueva York. Los boletos pueden adquirirse en Pietix.com.