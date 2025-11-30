Buenos Aires. La cantante española Rosalía se reunió con el músico argentino Charly García y visitó este sábado en Buenos Aires la iglesia en donde fue bautizado el fallecido Papa Francisco.

El encuentro con Charly García, de 74 años, quedó registrado en una foto compartida este sábado por el cantante y compositor en sus redes sociales.

En la imagen se ve a ambos artistas en un sofá y a él sosteniendo en sus manos un ejemplar de “Lux”, el más reciente trabajo discográfico de Rosalía.

“Para Charly, la leyenda”, dice la dedicatoria que le escribió la cantante en la portada del disco.

Según medios locales, ambos artistas se encontraron en la noche de este viernes en el hotel Faena de Buenos Aires y García le regaló a Rosalía un ejemplar autografiado de su disco “La hija de la lágrima” (1993).

A media mañana de este sábado, Rosalía visitó la parroquia San Carlos y basílica de María Auxiliadora, conocida como uno de los templos más bellos de la capital argentina y como la iglesia en la que en 1936 fue bautizado el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

Feligreses de la parroquia contaron a EFE que la cantante rezó a solas en el camarín de la Virgen Auxiliadora, visitó brevemente el bautisterio y sacó varias fotos del interior del templo.

En una visita sorpresiva a Argentina, la artista, de 33 años, asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, mientras que este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de streaming y más tarde visitó el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno.

Su visita al estadio del Boca Juniors

Por otro lado, Rosalía también visitó anoche el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno y hasta corrió por el césped de la célebre cancha “xeneixe”.

“No sé por qué me da nervios. ¡Qué chulo! Es muy bonito, es muy grande. Es grande, pero está cerca”, afirmó la artista al salir, cual jugadora, a la arena de “La Bombonera”.

La cantante se quitó los zapatos y empezó a correr por la cancha, famosa por la cercanía de los hinchas con los futbolistas cuando se disputan los partidos y el estadio entero retumba.

En compañía de Trueno y directivos del club, Rosalía visitó los vestuarios del Boca y otras dependencias de la entidad deportiva y se sacó fotos con la camiseta “xeneixe”.

Parte de las imágenes de este recorrido fueron compartidas por Boca Juniors en sus redes sociales.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por "Lux".

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por “Lux”.