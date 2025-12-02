Parece que ya no tendrá que comprarse “flores sola”: Miley Cyrus y el productor Maxx Morando llegarán al altar.

El posible compromiso surge después de que la intérprete de “Flowers” acudiera ayer, 1 de diciembre, al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles, donde presumió un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja incluso posó junta frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja.

No obstante, no era la primera vez que lucía la joya: ya había sido vista a mediados de noviembre, según Deux Moi.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, la diseñadora Francesca Consulting, de la firma de joyería Jacquie Aiche, declaró a “People” que realizaron un anillo “a medida”, con una piedra de talla cojín engastada en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Cyrus y Morando fueron vinculados sentimentalmente en diciembre de 2021, cuando se les captó con gestos cariñosos entre bastidores durante el especial navideño que ella realizó para NBC, “La fiesta de Nochevieja de Miley, en Miami”. Un año después, la relación quedó prácticamente confirmada cuando fueron fotografiados besándose en West Hollywood.

Su historia de amor

La historia de amor de los futuros esposos comenzó en el verano de 2021, cuando amigos en común les organizaron una cita a ciegas. Miley contó aquel momento en una entrevista con Vogue en 2023.

La aparición pública de la famosa y Morando, como pareja, ocurrió en un desfile de Versace en Los Ángeles, ese mismo año. Un año más tarde se mudaron juntos a Malibú. Aunque han procurado mantener su relación en privado, han asistido a diversos eventos importantes juntos.

Este será el segundo matrimonio para la cantante, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Él también anunció este año su compromiso con la modelo australiana Gabriella Brooks.

Miley y Liam se conocieron en 2008 y meses después oficializaron su noviazgo. Se casaron en una ceremonia íntima en la casa de la artista, en Franklin (Tennessee), en vísperas de Nochebuena. Sin embargo, su unión duró poco: apenas ocho meses después anunciaron su separación, señalando que buscaban enfocarse en sí mismos y en sus carreras.

La cantante dedicó su canción “Flowers” a Liam y calificó aquella relación como “desastrosa”.