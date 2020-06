“María no le prestó su vientre a Dios”, respondió un sacertote puertorriqueño a una polémica declaración de Ricky Martin sobre la semejanza, según él, entre un vientre subrogado y el vientre de la Virgen María.

“María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios”, escribió monseñor de nombre Leonardo J. Rodríguez Jiménez, miembro de la parroquia María Madre de Misericordia en San Juan de Puerto Rico.

La polémica se desató luego de que Ricky, en entrevista con El País, comparara el vientre de la Virgen María y el de las dos mujeres que dieron a luz a sus hijos, asegurando que ambos vientres son semejantes, ya que fueron prestados, subrogados o alquilados.

En dicha entrevista, el intérprete de "Vuelve", detalló que él nunca rentó ni alquiló un vientre para tener a sus hijos, que solamente dos mujeres bondadosas a las cuales admira y respeta le prestaron su cuerpo para traer al mundo a sus hijos , y procedió a comparar este acto con la Virgen María. El monseñor también comentó que un cuerpo es sagrado y no se debe alquilar o prestar, ya que es un ser humano y se debe tratar con el debido respeto.

“Querer ser padre o madre a toda costa sin importar los medios que se usen para serlo, puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto. Así que la verdad es precisamente la adecuación de mi concepto mental a lo que es el ser humano en realidad, no a lo que yo creo que es o quiero que sea según mi capricho o ideología”, agregó.

El sacerdote añadió que el intérprete de "Tiburones", utiliza su vida mediática para buenas acciones pero que de igual forma hay otras tantas en las que no está de acuerdo, e incluso lo llamo ignorante por no expresarse de una manera adecuada hacia la Virgen María.

“Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc. y para colmo se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena”, señaló.