NUEVA YORK. El rapero Offset fue dado de alta del hospital tras ser baleado a principios de esta semana a las afueras de un casino en Florida, informó un portavoz el viernes.

Offset, integrante del influyente trío de hip-hop Migos, fue baleado el lunes por la noche tras una pelea en el Seminole Hard Rock de Hollywood, al norte de Miami.

El martes, un portavoz de Offset confirmó que el rapero se encontraba estable, pero se desconocía su estado exacto. La policía indicó que las heridas no ponían en peligro su vida.

“Offset fue dado de alta del hospital y ya camina”, declaró un representante de Offset el viernes. “Estamos sumamente agradecidos con los médicos, enfermeras y todo el personal del hospital que lo atendieron tan bien”.

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El rapero compartió su propia declaración en redes sociales el viernes, escribiendo: “¡Gracias a todos los que se han preocupado por mí y me han demostrado su cariño! Estoy bien… ¡pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y volver a la música… consciente de que la vida se compone de victorias silenciosas y derrotas estruendosas…”.

“La vida es una apuesta y sigo jugando para ganar”, concluyó.

A principios de esta semana, la policía detuvo a dos personas. El rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el altercado ocurrido antes del tiroteo, según informó el Departamento de Policía de Seminole, Florida. Fue acusado de alteración del orden público y de conducir sin licencia válida.

La segunda persona detenida en el lugar no ha sido acusada y los investigadores están trabajando para identificar a otros involucrados, informó la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, comenzó su carrera con Migos, uno de los grupos de hip-hop más populares de todos los tiempos. El trío de Atlanta es famoso por su ritmo vertiginoso de tresillos, un estilo a menudo imitado que cambió el rumbo del trap.

El grupo tuvo varios sencillos multiplatino, incluyendo “Bad and Boujee”, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 (que incluye todos los géneros), “Stir Fry” y “Narcos”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su carrera.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y también miembro de Migos, fue asesinado a tiros en una bolera de Houston.

Como solista, conocido por su estilo idiosincrásico —una mezcla de melodía y agresividad—, Offset ha lanzado tres álbumes de larga duración.

También estuvo casado con la rapera Cardi B. La pareja contrajo matrimonio en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que había solicitado el divorcio. Tienen tres hijos en común.