Cardi B demostró su orgullo latino a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde apareció enseñándole español a su hija Blossom Belles, de 1 año, fruto de su matrimonio con Offset.

La cantante, quien es hija de padre dominicano y madre trinitense, compartió las imágenes con sus seguidores mientras la niña pedía “agua”, palabra que repetía junto a su madre.

Además de Blossom, Cardi también tuvo a Kulture, de 7 años, y a Wave, de 4, con su anterior pareja.

A inicios de noviembre, la artista anunció el nacimiento de su cuarto retoño, el primero con su novio Stefon Diggs, jugador de la NFL que milita en los New England Patriots.

Relacionadas

  1. Cardi B da a luz a su cuarto hijo

  2. ¿Niño o niña? Stefon Diggs revela el sexo del bebé que espera con Cardi B

  3. Cardi B y Nicki Minaj se vuelven a enfrentar en las redes con fuerte tiraera