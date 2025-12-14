Cardi B demostró su orgullo latino a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde apareció enseñándole español a su hija Blossom Belles, de 1 año, fruto de su matrimonio con Offset.

La cantante, quien es hija de padre dominicano y madre trinitense, compartió las imágenes con sus seguidores mientras la niña pedía “agua”, palabra que repetía junto a su madre.

Además de Blossom, Cardi también tuvo a Kulture, de 7 años, y a Wave, de 4, con su anterior pareja.

A inicios de noviembre, la artista anunció el nacimiento de su cuarto retoño, el primero con su novio Stefon Diggs, jugador de la NFL que milita en los New England Patriots.