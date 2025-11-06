El jugador de futbol americano Stefon Diggs reveló el sexo del bebé que espera junto a la rapera de origen dominicano Cardi B.

Durante una conversación con People, el receptor abierto de los New England Patriots confesó emocionado que están esperando un niño y nacerá en cualquier momento.

“Es un niño. Con eso me basta. Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y que corra por ahí”.

En otra conversación con Extra, el deportista dijo que “Se supone que sucederá muy pronto, así que deséennos suerte a ambos”.

Este será el cuarto niño de la artista, quien tiene junto a su exesposo Ofsset a Blossom, una niña de un año, y Kulture, una niña de 7, y Wave, un niño de cuatro.

PUBLICIDAD

Diggs también tiene una hija de una relación anterior, Nova, que nació en 2016.

Fue el pasado mes de septiembre en “CBS Mornings” que la intérprete de “Bodak yellow” confirmó que se encontraba en la dulce espera.

“Voy a tener un bebé con mi novio. He estado trabajando mucho, pero lo hago mientras estoy creando un bebé”, dijo. “Estoy emocionada, estoy feliz”, expresó.

En 2024, Cardi B anunció había presentado una demanda de divorcio a Offset. La pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. Solo anunciaron su compromiso un mes después.

En 2020, Cardi B presentó una demanda de divorcio a Offset, alegando que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”.