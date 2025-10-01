Cardi B y Nicki Minaj reavivaron en redes sociales su pelea de años luego de que esta última insinuara que la rapera de origen dominicano infló las ventas de su nuevo álbum para obtener la certificación de doble platino.

But stop all this talking WHERE YOU AT? You said you was gonna cave my sister chest in… We checking our DMs and ain’t seen it yet!! Everybody up and waiting… DROP THE ADDY RIGHT NOW HO — Cardi B (@iamcardib) October 1, 2025

Ante esto, Cardi no se quedó callada y respondió en X: “¿Por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees... Llevas como 16 años en esto... necesitas compararte con TUS colegas que empezaron en tu época”.

La cantante de “Bodak Yellow” invitó a Minaj a que se compare con Rihanna ,Taylor Swift y Drake, artistas que lanzaron álbumes a finales de la década del 2000 y no con ella que lanzó hace unos días su segundo álbum “Am I the Drama?” hace unos días.

PUBLICIDAD

Barney b had the whole label fly out to CALI to BEG ME TO DO A JOINT TOUR & ALBUM WITH HER. I don’t wanna have to drop that RECORDED call. ☎️



That’s why all the sabotage on my tour.



Drop the receipts dumb bitch. You costing them millions w/your 4 dollar album & 5 dolla coupon — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 1, 2025

“Esos son los números con los que necesitas competir, y no puedes porque estás por debajo de todos ellos”, continuó Cardi. “Estaba en la preparatoria cuando saliste. ¿Por qué te comparas conmigo?”.

Cardi B también se refirió a las insinuaciones de Nicki de que había contraído el virus del papiloma humano (VPH): “Bueno, este es el tercer tuit que hablo de mi embarazo. Señor, protege a mis bebés”.

Por su parte, la intérprete de “Tusa” compartió una imagen generada por IA de Cardi como Barney y la llamó alguien que “rapea como” el Barney y “sigue siendo FEAAA”.

También se burló de su tema “Magnet" y acusó a Cardi de someterse a cirugías estéticas para parecerse a ella.

Mientras que la ex de Offset llamó a su colega “Cocaine Barbie”, y criticó a su hermano, Jelani Maraj por su condena por violación infantil en 2017.

La enemistad de estrellas del Hip-Hop se remonta al 2018 cuando Cardi le arrojó un zapato a Nicki en una fiesta de la Semana de la Moda de Milán de 2018.