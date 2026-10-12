El Municipio de Salinas y un grupo de músicos de la Isla rindieron homenaje póstumo al fallecido cantante de la Sonora Ponceña, Toñito Ledée, con motivo a la conmemoración del 40 aniversario de su fallecimiento.

El evento musical organizado por Luis Miguel Díaz, y animado por el locutor Héctor Torres, se celebró el sábado en el “Sport Bar Área Code” del mencionado pueblo.

En la actividad estuvo presente la viuda de Toñito Ledée, Anita Colón, y su hijo Omar Ledée, a quienes se les entregó una resolución del Municipio de Salinas, y su alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, donde se proclama el 10 de octubre de 2026 como " Día de Coco Mania 100 x 35, dedicada al salinense Alberto Antonio “Toñito” Ledée Rivera, destacado cantante, “Cuya trayectoria constituye motivo de orgullo para nuestro pueblo y parte del legado de la salsa puertorriqueña”, reza la resolución.

PUBLICIDAD

En la misma se resaltó, además, las ejecutorias del recordado cantante.

Homenaje al cantante Toñito Ledée. ( Suministrada )

“Ledée desarrolló una reconocida trayectoria en la música tropical. Formó parte de la Orquesta Segunda Parte y de la Sonora Ponceña, dejando su voz plasmada en el repertorio de esta emblemática agrupación. Aunque falleció el 28 de mayo de 1986, su legado permanece vivo a través de su música y del reconocimiento de su pueblo. Salinas honró su aportación con su exaltación al Caney de la Fama de la Cultura y el generaciones Deporte, reafirmando el valor de su trayectoria para futuras generaciones”.

Los familiares de Toñito Ledée tuvieron palabras de agradecimiento para la Alcadesa y el pueblo de Salinas.

“Me siento honrado y agradecido...cuando veo que resaltan la figura de mi padre, es una emoción grande Dios ha sido bueno. Agradezco a la Alcaldesa de Salinas y al público presente por estar aquí honrando su legado y memoria”, manifestó con evidente orgullo Omar Ledée, cantante y corredor de Bienes Raíces.

Añadío que, “muchas personas que lo conocieron le tienen mucho cariño, no solamente por su calidad vocal, y el don que tenía para cantar, sino por su calidad humana. Aunque guardó muy pocos recuerdos de mi padre, porque cuando murió tenia 6 años de edad, conozco bastanre de él y su historia por mi familia y mucha gente que me llama para contarme anécdotas bonitas”.

Su viuda, por su parte, aseguró que lo recuerda como el primer momento.

“Lo recordamos cantando y escuchando su música, todavía lo lloro; y ver a mi hijo que también sacó esa venita de cantar como él, Pues me emociona mucho. Agradecemos a todos su presencia”, sostuvo Ana Colón.

PUBLICIDAD

A la expresiones de elogio a la figura de Toñito Ledée, se unió el veterano salsero Luigi Texidor, quien puso a bailar al público presente con los clásicos temas, " Boranda", y " Ñañara Caí“, al igual el trompetista Angelo ” Pocholó” Vélez.

“Toñitó Ledée, un orgullo grande la música, una voz inconfundible. Muy pocos cantantes de la Sonora Ponceña han pegado tantos temas como él”, aseguró Texidor.

Para Vélez, quien tocó 16 años en la Oquesta de la Sonora Ponceña, donde Toñito Ledée fue uno de los cantantes principales, " Faltan muchos homenajes más por realizar, para poder destacar el legado musical que dejó como hombre y cantante".

El evento musical estuvo amenizado por la “Ponchi Band”, dirigida por su trompetista y director “Pocholo” Vélez.

La orquesta rindió tributo musical a Toñito Ledée, al repasar sus grandes éxitos dentro de la Sonora Ponceña.

" Yambeque", " Date cuenta" " Yaré“, y ” Como te quise yo”, fueron parte de las canciones que retumbaron en el local y pusieron a bailar salsa a un concurrido público, que ni la llovizna que cayó detuvo.

Omar Ledée, también reconoció a su padre con la magistral interpretación de los temas, " Remembranza", y " El amor"; dejando demostrado que, “el que lo hereda no lo hurta”.