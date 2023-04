Desde el lanzamiento de su último disco, Sam Smith ha sido objeto de duras críticas y señalamientos y es que, aunque sus canciones se han convertido en un rotundo éxito, muchos de sus seguidores no están de acuerdo con el cambio en su imagen.

El británico, quien se ha declarado abiertamente no binario, se ha transformado por completo, ahora no solo luce un estilo mucho más femenino; sino que ha dejado atrás las presiones sobre su cuerpo y a pesar de que es un portavoz del amor propio y la aceptación.

Sin embargo, sus extravagantes looks así como sus polémicos shows le han valido estar en medio del escándalo en varias ocasiones. El video de su canción “I’m not here to make friends” causó gran controversia, pues apareció usando corsés, tacones y medias, además de que muchos aseguraron que el contenido hacia alusión a temas sexuales.

PUBLICIDAD

Ahora, Smith vuelve a estar en el ojo del huracán, esto luego de que usuarios de redes sociales se quejaran de su último concierto, el cual, señalaron, tiene contenido explícito que no es apto para todos el público.

Sam Smith is back at it again pic.twitter.com/ipNR952E73 — End Wokeness (@EndWokeness) April 14, 2023

En algunas plataformas digitales se filtraron videos del show que ofreció este fin de semana en Sheffield, Inglaterra, en los que se puede ver al cantante en lencería y con el torso completamente desnudo mientras baila para los asistentes. En otras grabaciones aparece con un tridente en la mano, lo que dividió las opiniones.

Para muchos, tanto la actitud, como los vestuarios de Sam ya han rebasado los límites y le piden parar, pues no está siendo buen ejemplo para sus fans más jóvenes; además de que el concierto estaba anunciado para todas las audiencias, incluidos los menores de edad: “Sam Smith es una vergüenza”, “Un concierto sin restricciones de edad, su audiencia fue de jóvenes. Muchos dirán que es arte, para mi no es hermoso”, “Es lamentable que a pesar de su talento tenga que recurrir a esto para sentirse en el top, a la moda y ser aceptado”, “Regrésenme al Sam Smith del 2017, esto tipo qué”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todos los mensajes fueron en contra del artistas, también hubo quienes lo defendieron y aseguraron que los que lo critican sólo demuestran la homofobia y la gordofobia que existe en la sociedad, pues varios artistas como Maneskin, también suelen subir al escenario con poca ropa o atuendos sumamente exagerados: “Han tenido artistas decapitando animales en pleno concierto, con bailarinas de barra, con armas, con menores bailando ¿y les molesta Sam Smith?”, “Mucho amor a los gorditos, pero ven a Sam Smith mostrándose tal cual es y les parece un ‘espanto’”, “Situaciones que sobrevivimos los mexicanos aun más explícitas que Sam Smith: “La Hora Pico”, ferreterías, los calendarios de Niurka. Van estar bien”. “Si lo hace Sam Smith está mal, pero curiosamente cuando Damiano salió así en los MTV VMAs no había quejas”, agregaron.

Cabe destacar que no es la primera vez en la que el británico es atacado por una de sus presentaciones, durante la última entrega del Grammy fue acusado de haber hecho un ritual satánico en pleno escenario.