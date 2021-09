“Va a ser uno de los momentos más importantes de nuestras vidas”.

La presentadora radial Saritza Alvarado siente la emoción de ver cada vez más cerca el momento para contraer matrimonio el próximo 9 de diciembre junto a su compañero sentimental por seis años, Anthony Rivera Díaz. Pero también, de vivir ese día especial a la par con su hermana Zuleika en lo que será una boda doble.

“Ella llevaba comprometida mucho tiempo, hace dos años, y como yo nunca pensé que me iba a casar, yo le decía ‘no te preocupes, Zuleika, que yo te voy a hacer la boda de tus sueños, la boda que yo nunca tuve’”, confesó emocionada Saritza en el Hotel La Concha, en San Juan, acompañada de su hermana en medio del proceso de coordinación de detalles para la recepción nupcial de ambas, que será en el Salón Atlántiko de la reconocida hospedería.

PUBLICIDAD

Antes de entrar en los detalles del evento, la también moderadora del espacio radial El bollete (SalSoul) repasó el momento de la propuesta matrimonial en julio de este año.

“Él me invitó a ir a unos días a Saint Thomas. Llevaba meses coordinando la sortija con mi hermanita, quien es la que escogió el anillo con el diseñador que me gusta. Pero yo no tenía ni la mínima idea de que él iba a proponer”, dijo sobre el hecho de que su hermana le consultó con el pretexto de que la sortija de compromiso era para sustituir la que le había dado su prometido, Elionay Imbert, natural de Bayamón.

“Allí frente a nuestro hijo (Adrián, de 4 años) y sus dos hijos, me propuso, en un restaurante, en el medio de la playa”, compartió sobre el momento en que también estuvieron presentes Anthony y Ariana, de 23 y 13 años, respectivamente.

“Le dije ‘¿cuándo tú quieres?’, y él me dice ‘en diciembre’. Le digo ‘¡qué rápido!’, y él me dice en forma de broma, ‘sí, para que no te me arrepientas’”, añadió la cayeyana sobre el enamorado que conoció cuando era su vecino en Guaynabo.

Compartir la noticia en un chat familiar de WhatsApp motivó a que Zuleika le propusiera la idea de realizar ambas ceremonias el mismo día.

“Le digo a mi pareja lo que Zuleika me dijo, y él me contestó ‘a mí no me molesta’”, afirmó. “Cuando uno se casa, uno piensa que es un momento único y uno tiende a ser bastante celoso con ese día, pero ella y yo no guardamos ningún tipo de celo en nada. Yo la amo con toda mi vida”, dijo emocionada, lo que provocó que Zuleika repasara cuánto manifestó ese amor desde niña.

PUBLICIDAD

“Cuando yo nací yo era su bebé”, mencionó la hermana. “Me lleva 9 años. No dejaba que mi mamá me tocara (ríe). Ella me regañaba. Ella me cuidó, me enseñó los valores, todo. Mi mamá trabajaba mucho, así que ella siempre me cuidaba”, agregó, y explicó la demora para celebrar su boda tras la propuesta matrimonial en Napa Valley (California) hace dos años.

“No podía planificar porque mi trabajo es bien fuerte. Soy farmacéutica en Estados Unidos”, dijo la residente de West Palm Beach, Florida, quien procurará viajar al menos una vez al mes a Puerto Rico para participar de los preparativos de ambas uniones, que serán por lo civil. “No encontraba el tiempo. Obviamente, viajar hasta acá para estar presente en todos los detalles iba a ser difícil para mí. Después, vino lo de la pandemia (por el COVID-19) y eso hizo más difícil planificar”, compartió Zuleika, quien resaltó la química de unión entre ambas parejas.

Será una boda íntima

Si bien todavía hay ciertos aspectos de la celebración que todavía están en proceso de decidir, las hermanas están claras en su interés por tener un festejo con la vista al mar.

“Queríamos algo combinado, que fuera playa pero que tuviera aire acondicionado porque a los dos les da rash la playa”, explicó Saritza sobre su complacencia de contar, para la recepción, con un salón en el hotel con amplios ventanales que permiten disfrutar del paisaje. También, de ir de la mano de la coordinadora de bodas Ana Agosto para la toma de decisiones. La ceremonia y el cocktail serán en otros dos salones en el mismo hotel, donde según Irene Álvarez, directora de catering y manejo de eventos del hotel La Concha, es la primera vez en 14 años que se realiza una boda doble.

PUBLICIDAD

Zuleika compartió la intención de una decoración boho chic, para la que contarán con el diseñador José Hernández, de Tempus Events. Entre los elementos que contemplan con esta intención, están las pampas, madera, cristal, velas y variedad de flores. El color base será el ivory, el de acento, lavanda, y el tono metálico seleccionado es el dorado.

La hermana adelantó que ambos novios y ella son fanáticos de la saga de Star Wars, por lo que será el tema que servirá para “la hora loca” de la boda.

La selección de los vestidos de novia está en una fase preliminar, pero Saritza adelantó su interés en optar por una tonalidad ivory, mientras que Zuleika apuesta al blanco como una opción principal.

Dentro de la ilusión, las hermanas resaltaron los atributos que las hace sentir convencidas de contar con el compañero correcto para dar este paso.

Saritza valoró la confianza que existe entre ella y Anthony. “No tiene un no para nada. Me apoya. Siempre está con una sonrisa, con un halago, ‘te ves bonita’. Con nuestro hijo es un excelente papá. Nos gusta viajar, nos gusta bailar. Me visualizo con él ya de viejitos”.

Zuleika resaltó la conexión que la une a Elionay desde que se conocieron en la escuela de farmacia en Estados Unidos. “Él es mi mejor amigo. Es mi persona favorita en este mundo”, expresó con una amplia sonrisa. “No puedo vivir sin él. Lo adoro. Es mi mejor amigo, lo más importante para mí, aparte de que me trata como una reina. Es un caballero”.