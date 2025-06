Compusieron una de las parejas más queridas del ambiente. También, una de las que más rumores de ruptura soportó a lo largo de sus ocho años de relación. Sin embargo, parece que esta vez es cierto: Dakota Johnson y Chris Martin están separados.

Si bien ellos todavía no desmintieron ni confirmaron nada, varias fuentes cercanas aseguraron que la actriz y el cantante británico ya no están juntos. “Esta vez parece definitivo”, le dijo un allegado de la pareja a People, no solo confirmando las especulaciones que surgieron en las últimas semanas, sino también advirtiendo que, en esta ocasión, no hay vuelta atrás.

La última vez que fueron fotografiados juntos fue hace dos semanas, cuando los paparazzi los capturaron compartiendo una salida por las calles de Malibú. Si bien Dakota y Chris nunca fueron de exponer su intimidad, la imagen sirvió para aquietar los rumores que datan de hace meses, por no decir desde agosto del año pasado. De hecho, en enero pasado, ella acompañó a su novio durante una gira con su banda por India, donde se les vio tomados de la mano.

Allegados a la pareja aseguran que Dakota y Martin estaban comprometidos desde 2020, aunque “no tenían prisa por casarse”, algo que la propia intérprete se encargó de confirmar en una entrevista con Los Angeles Times. “Durante mucho tiempo, todos hemos juzgado con demasiada rapidez las relaciones, cómo deberían ser, cómo deberían existir en el mundo. Cuándo debería casarse la gente. El divorcio es malo. Todas estas cosas que, en realidad, si lo piensas, ¿por qué el divorcio es malo? ¿Por qué la gente tiene que casarse a cierta edad o solo una vez? ¿Por qué?”, se preguntó, dejando muy en claro su postura respecto a firmar un documento legal.

Una relación con varias idas y vueltas

En 2017, una imagen de ellos cenando en un restaurante de sushi de Los Ángeles encendió todas las alarmas de una cita romántica. Sin embargo, fue recién en un evento de Stella McCartney de 2018 que Dakota Johnson y Chris Martin oficializaron su amor. Aunque nunca mostraron su intimidad, eran la pareja perfecta. En diciembre de 2020, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson fue vista con un gran anillo de esmeralda en su mano izquierda, lo que rápidamente sembró rumores de compromiso. “Si ella es feliz, yo seré feliz. Él es un hombre encantador. Si decide casarse, imagino que pronto tendré nietos. Me entusiasma mucho esa parte”, dijo su padre en su paso por “Good Day, New York”.

Un año después, la actriz y el músico se fueron a vivir juntos a una casa en Malibú. “Llevamos bastante tiempo juntos y a veces salimos, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa, cómodos y con privacidad”, dijo Dakota en una entrevista con Elle. A

lo largo del tiempo, ambos supieron armar una familia ensamblada y apoyarse en los desafíos profesionales de cada uno. “Amo a esos niños con todo mi corazón”, declaró ella en diálogo con Bustle en referencia a Moses y Apple, los hijos que Martin tuvo con Paltrow. Por su parte, él le dedicó públicamente su canción “Universe” durante un concierto de Coldplay en octubre de ese año. “Se trata de mi universo, y ella está aquí”, le dijo el vocalista apuntando al público.

A pesar de todo, la relación pasó por varios altibajos. Los primeros problemas de pareja comenzaron en 2023, aunque ellos supieron mantenerlos en secreto. No ocurrió lo mismo a mediados de 2024, cuando los rumores de crisis se incrementaron y su entorno tuvo que salir a desmentirlos: “Están felices juntos”, dijeron en agosto de 2024. “Su relación funciona porque ambos son muy independientes. De hecho, también tienen vidas fuera de su relación. Cada vez que no se los ve juntos por un tiempo, surgen rumores de ruptura”, agregaron un poco molestos.

Sin embargo, admitieron que la pareja se ha tomado “algunos descansos” en el pasado. “Claro, han tenido problemas, pero ahora va todo de maravilla. Ambos aman sus carreras. Están equilibrando las cosas lo mejor que pueden”, le explicaron por aquel entonces a People.

Esta vez, el entorno de Dakota y Martin no opina lo mismo. Tras las especulaciones de un nuevo distanciamiento fueron tajantes al advertir que “esta vez parece definitivo”.