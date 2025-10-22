La ex Miss Universo Dayanara Torres vuelve a revolcar las redes sociales tras subir una foto de su mano con un anillo de compromiso.

“Él preguntó... y yo dije SÍ”, escribió la puertorriqueña, quien compartió el peñón que lleva en su dedo anular, así como la mano de su prometido, en su cuenta oficial de Instagram, dejando sorprendido a sus seguidores, seguido por sus felicitaciones.

Esta publicación se produce a cinco días que la revista People en Español subiera unas imágenes de la también actriz y presentadora probándose un vestido de novia, desatando una ola de comentarios y preguntas entre internautas.

Aunque Torres no ha confirmado estar en una relación sentimental, muchos de sus seguidores interpretaron esa escena como una posible señal de compromiso.

El último noviazgo público de la boricua fue con el director de televisión Marcelo Gama, con quién mantuvo relación por dos años y medio. Dicha unión llegó a su fin en septiembre de 2023. Desde entonces, la también actriz ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático.